Після розслідування ЗМІ про АРМА колишній не з’являвся у моєму житті, - Стефанішина

Уповноважена президента з питань розвитку співробітництва зі США Ольга Стефанішина заявила, що після розслідування ЗМІ щодо участі її колишнього чоловіка Михайла Стефанішина у можливих зловживаннях АРМА, вона перестала із ним спілкуватися.

Про це вона розповіла в інтерв'ю ЄП, передає Цензор.НЕТ.

"Я відкрита до комунікацій щодо цього, і хочу підкреслити: я не маю жодного стосунку до бізнесу або будь-якої діяльності мого колишнього чоловіка. І я – хоча й мала таку можливість – але принципово не намагалася дізнатися, що відбувається в АРМА, про що йдеться в розслідування НАБУ, якими є деталі. Бо я не хочу знати тих речей, до яких я не маю ніякого стосунку", - розповіла вона.

За словами Стефанішиної, вона зі своїм колишнім чоловіком розлучена вже 8 років, із 2017-го.

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"Ми підтримували з ним зв'язок, оскільки він для мене має один-єдиний офіційний статус: це батько моїх дітей. Тому саме стосовно дітей ми підтримували стосунки. Але після того, як вийшло розслідування на УП, він не з'являвся у нашому житті", - додала вона.

Нагадаємо, раніше журналісти "УП" оприлюднили розслідування, в якому йшлося про те, що люди з близького оточення Ольги Стефанішиної отримали в управління через АРМА чотири великі об’єкти нерухомості. Серед цих об’єктів, зокрема, Будинок профспілок на Майдані Незалежності.

САП зареєструвала кримінальне провадження, в якому перевірять причетність Стефанішиної до можливої корупції в АРМА.

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