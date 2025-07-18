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Новини Наближені до Стефанішиної люди отримали активи через АРМА
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Після розслідування ЗМІ про АРМА колишній не з’являвся у моєму житті, - Стефанішина

Стефанішина не спілкується із колишнім Все через розслідування ЗМІ

Уповноважена президента з питань розвитку співробітництва зі США Ольга Стефанішина заявила, що після розслідування ЗМІ щодо участі її колишнього чоловіка Михайла Стефанішина у можливих зловживаннях АРМА, вона перестала із ним спілкуватися.

Про це вона розповіла в інтерв'ю ЄП, передає Цензор.НЕТ.

"Я відкрита до комунікацій щодо цього, і хочу підкреслити: я не маю жодного стосунку до бізнесу або будь-якої діяльності мого колишнього чоловіка. І я – хоча й мала таку можливість – але принципово не намагалася дізнатися, що відбувається в АРМА, про що йдеться в розслідування НАБУ, якими є деталі. Бо я не хочу знати тих речей, до яких я не маю ніякого стосунку", - розповіла вона.

За словами Стефанішиної, вона зі своїм колишнім чоловіком розлучена вже 8 років, із 2017-го.

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"Ми підтримували з ним зв'язок, оскільки він для мене має один-єдиний офіційний статус: це батько моїх дітей. Тому саме стосовно дітей ми підтримували стосунки. Але після того, як вийшло розслідування на УП, він не з'являвся у нашому житті", - додала вона.

Нагадаємо, раніше журналісти "УП" оприлюднили розслідування, в якому йшлося про те, що люди з близького оточення Ольги Стефанішиної  отримали в управління через АРМА чотири великі об’єкти нерухомості. Серед цих об’єктів, зокрема, Будинок профспілок на Майдані Незалежності.

САП зареєструвала кримінальне провадження, в якому перевірять причетність Стефанішиної до можливої корупції в АРМА.

Читайте: САП зареєструвала кримінальне провадження, в якому перевірять причетність Стефанішиної до можливої корупції в АРМА. ДОКУМЕНТ

Автор: 

АРМА (600) Стефанішина Ольга спецуповноважена (387)


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Топ коментарі
+23
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18.07.2025 14:10 Відповісти
+19
Так ця морда ні тільки сама злодійка-там ціле злодійське сімейство
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18.07.2025 14:09 Відповісти
+15
Кому вона чеше?
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18.07.2025 14:19 Відповісти
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Так ця морда ні тільки сама злодійка-там ціле злодійське сімейство
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18.07.2025 14:09 Відповісти
У нас, в Україні, кажуть - родина.
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18.07.2025 14:15 Відповісти
А хто співає, родина-родина це вся Україна?
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18.07.2025 14:22 Відповісти
Ну, РОДИНА ж а не сІмейсиво.
То шо не так, дядьку?
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18.07.2025 15:28 Відповісти
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18.07.2025 14:10 Відповісти
угу "перестала із ним спілкуватися" і тепер вони так мовчки і @#$ться живуть
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18.07.2025 14:35 Відповісти
Курва корупційна Zeлена.
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18.07.2025 14:14 Відповісти
Лукаш, знала, кого заводила до Секретаріату КМУ!
Маємо, те, що маємо, казав покійний…
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18.07.2025 14:18 Відповісти
Вали все на колишнього
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18.07.2025 14:18 Відповісти
Кому вона чеше?
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18.07.2025 14:19 Відповісти
Виборцям.
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18.07.2025 14:23 Відповісти
Виборцям Зеленського ?
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18.07.2025 16:36 Відповісти
Та їм все божа роса.
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18.07.2025 16:38 Відповісти
скільки їй рочків??дитячий садок ,труси на лямках.і ця недоумкувата когось представляє???
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18.07.2025 14:46 Відповісти
КАк гАріЦЦА, з глаз дАлой і з сЄрЦА вон
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18.07.2025 14:20 Відповісти
Вірю. Я самому собі.
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18.07.2025 14:20 Відповісти
Оце принциповість! Повага! Дізналася що батько її дітей в чомусь мутному зашкварився - і все, прощай навіки, сраний корупціонер.
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18.07.2025 14:21 Відповісти
" у всьому винен колишній ", це така зараз відмазка, чи так її навчили відмазуватися??? ***** була ***** і залишишся!!!
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18.07.2025 14:21 Відповісти
з її добровільної "ісповіді" випливає, що вона не просто дура корабельна, просто не розуміюча про що розповідає! це взагалі "безмозгла 2.0"
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18.07.2025 14:23 Відповісти
Ти диви яке хитре, і вважає що всі дурні окрім неї.
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18.07.2025 14:25 Відповісти
Ще з часів совка фіктивне розлучення було непоганим способом захистити вкрадене від конфіскації.
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18.07.2025 14:32 Відповісти
Як мутив бабло, все було норм,
після того, як спалився - нахєр...
Логічно...
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18.07.2025 14:38 Відповісти
Ну видно же,честная .Что там Набу наговаривает.Кристальной чистоты барышня.И знать не хочет бывшего за то,что стало известно о сладкой сделочке.
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18.07.2025 14:43 Відповісти
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18.07.2025 14:46 Відповісти
і це новини з розряду державних??...
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18.07.2025 14:48 Відповісти
Корупційні зашквари особи, як є уповноважена президента з питань розвитку співробітництва зі США то зовсім не державна справа.
Подумаєш, якась там дрібнота... мішок соломи в колгоспі вкрала...
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18.07.2025 14:56 Відповісти
місяць тому засудили чоловіка за викрадення двох шоколадних батончиків,і дали йому
7 років!!! ви уявляєте цинізм та моральноправове каліцтво нашої так званої правоохоронної та судової системи!?!?за коррупцію відкуп і амністію,хоча в стані війни там тільки пожиттєве,і 7 років за 100грн...
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18.07.2025 15:10 Відповісти
Вони плювати хотіли на нас. Я думаю . Що вони зепліснява думає так що собака лає а караван іде, але рано чи пізно вас зевилупків наздожине
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18.07.2025 14:51 Відповісти
нарешті здорова думка
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18.07.2025 15:13 Відповісти
То того як викрили на оборудках спілкувалпася, а потім перестала?
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18.07.2025 14:55 Відповісти
Від бувшого відмовилася а від грошей ,не може.
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18.07.2025 15:23 Відповісти
Це вона з таким хвістом та мокрою дуп@ю бажає їхати послом в США ?
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18.07.2025 16:32 Відповісти
 
 