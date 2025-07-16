САП зареєструвала кримінальне провадження, в якому перевірять причетність Стефанішиної до можливої корупції в АРМА. ДОКУМЕНТ

Спеціалізована антикорупційна прокуратура зареєструвала кримінальне провадження в якому перевірять причетність віцепремʼєр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України - міністерки юстиції України Ольги Стефанішиної до можливої корупції в АРМА.

Про це повідомляє Спеціальна антикорупційна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.

"Прокурорами САП розпочато кримінальне провадження за фактом можливого зловживання своїм службовим становищем посадовцями Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (ч. 2 ст. 364 КК України)", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено детективам НАБУ.

У САП наголосили, що сьогодні жодній особі у цій справі про підозру не повідомлено.

Підставою для початку розслідування стали матеріали журналістського розслідування видання "Українська правда", сказано в повідомленні.

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Нагадаємо, що нещодавно журналісти Hromadske опублікували розслідування, в якому йдеться, що міністерка юстиції Ольга Стефанішина користується квартирою, яка належить її матері, Надії Кравець. Водночас у декларації посадовиці згадок про цю квартиру немає.

Після того, як журналіст hromadske Максим Коцюбинський зафіксував, що міністерка юстиції Ольга Стефанішина користується квартирою, якої немає в декларації, його доправили до відділку поліції.

Раніше у Верховній Раді зареєстрували постанову про звільнення з посади віцепрем'єрки з євроінтеграції та міністерки юстиції України Ольги Стефанішиної.

Перед цим у розслідуванні "УП" йшлося, що люди з близького оточення віцепрем’єрки з європейської інтеграції, міністра юстиції Ольги Стефанішиної отримали в управління через АРМА чотири великих об’єкти нерухомості. Серед цих об’єктів, зокрема, Будинок профспілок на Майдані Незалежності.

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