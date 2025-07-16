САП зареєструвала кримінальне провадження, в якому перевірять причетність Стефанішиної до можливої корупції в АРМА. ДОКУМЕНТ
Спеціалізована антикорупційна прокуратура зареєструвала кримінальне провадження в якому перевірять причетність віцепремʼєр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України - міністерки юстиції України Ольги Стефанішиної до можливої корупції в АРМА.
Про це повідомляє Спеціальна антикорупційна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.
"Прокурорами САП розпочато кримінальне провадження за фактом можливого зловживання своїм службовим становищем посадовцями Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (ч. 2 ст. 364 КК України)", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено детективам НАБУ.
У САП наголосили, що сьогодні жодній особі у цій справі про підозру не повідомлено.
Підставою для початку розслідування стали матеріали журналістського розслідування видання "Українська правда", сказано в повідомленні.
Нагадаємо, що нещодавно журналісти Hromadske опублікували розслідування, в якому йдеться, що міністерка юстиції Ольга Стефанішина користується квартирою, яка належить її матері, Надії Кравець. Водночас у декларації посадовиці згадок про цю квартиру немає.
Після того, як журналіст hromadske Максим Коцюбинський зафіксував, що міністерка юстиції Ольга Стефанішина користується квартирою, якої немає в декларації, його доправили до відділку поліції.
Раніше у Верховній Раді зареєстрували постанову про звільнення з посади віцепрем'єрки з євроінтеграції та міністерки юстиції України Ольги Стефанішиної.
Перед цим у розслідуванні "УП" йшлося, що люди з близького оточення віцепрем’єрки з європейської інтеграції, міністра юстиції Ольги Стефанішиної отримали в управління через АРМА чотири великих об’єкти нерухомості. Серед цих об’єктів, зокрема, Будинок профспілок на Майдані Незалежності.
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Татаров, видно геть, після телепортації до кабздона, отого, «пдоброчесного» портнова, зарапортувався з казнокрадами в урядовому кварталі та служками!?!?
Добре, що Верещучка, припаркувавшись від шмигаля, дає йому достатньо фактури!
- ніяких тобі міністерств юстиції🧷 ,
- іди в куток на
гречкукапусту брюссельську🥦,
- будеш послицею👽, поки не
виженутьвиправишся♻️