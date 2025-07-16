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Новини Наближені до Стефанішиної люди отримали активи через АРМА
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САП зареєструвала кримінальне провадження, в якому перевірять причетність Стефанішиної до можливої корупції в АРМА. ДОКУМЕНТ

стефанішина

Спеціалізована антикорупційна прокуратура зареєструвала кримінальне провадження в якому перевірять причетність віцепремʼєр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України - міністерки юстиції України Ольги Стефанішиної до можливої корупції в АРМА.

Про це повідомляє Спеціальна антикорупційна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.

"Прокурорами САП розпочато кримінальне провадження за фактом можливого зловживання своїм службовим становищем посадовцями Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (ч. 2 ст. 364 КК України)", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено детективам НАБУ.

У САП наголосили, що  сьогодні жодній особі у цій справі про підозру не повідомлено.

Підставою для початку розслідування стали матеріали журналістського розслідування видання "Українська правда", сказано в повідомленні.

документ

Читайте також: Люди з оточення віцепрем’єрки Стефанішиної отримали в управління через АРМА чотири об’єкти нерухомості, - розслідування

Нагадаємо, що нещодавно журналісти Hromadske опублікували розслідування, в якому йдеться, що міністерка юстиції Ольга Стефанішина користується квартирою, яка належить її матері, Надії Кравець. Водночас у декларації посадовиці згадок про цю квартиру немає.

Після того, як журналіст hromadske Максим Коцюбинський зафіксував, що міністерка юстиції Ольга Стефанішина користується квартирою, якої немає в декларації, його доправили до відділку поліції.

Раніше у Верховній Раді зареєстрували постанову про звільнення з посади віцепрем'єрки з євроінтеграції та міністерки юстиції України Ольги Стефанішиної.

Перед цим у розслідуванні "УП" йшлося, що люди з близького оточення віцепрем’єрки з європейської інтеграції, міністра юстиції Ольги Стефанішиної отримали в управління через АРМА чотири великих об’єкти нерухомості. Серед цих об’єктів, зокрема, Будинок профспілок на Майдані Незалежності.

Читайте також: САП відкрила кримінальне провадження проти Стефанішиної за підозрою у зловживанні владою. ДОКУМЕНТ

Автор: 

розслідування (2287) САП (2251) АРМА (599) Стефанішина Ольга віцепрем’єр (378)


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Топ коментарі
+3
За Лукаш не забудьте, як протеже стефанішиної, але у неї, і до цього, достатньо «цікавих епізодів»! !!!!
Татаров, видно геть, після телепортації до кабздона, отого, «пдоброчесного» портнова, зарапортувався з казнокрадами в урядовому кварталі та служками!?!?
Добре, що Верещучка, припаркувавшись від шмигаля, дає йому достатньо фактури!
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16.07.2025 22:43 Відповісти
+3
"Послом так послом", подумала министр юстиции. Брюссель не в Болгарии поди.
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16.07.2025 22:55 Відповісти
+2
Зелені кадри
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16.07.2025 22:56 Відповісти
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За Лукаш не забудьте, як протеже стефанішиної, але у неї, і до цього, достатньо «цікавих епізодів»! !!!!
Татаров, видно геть, після телепортації до кабздона, отого, «пдоброчесного» портнова, зарапортувався з казнокрадами в урядовому кварталі та служками!?!?
Добре, що Верещучка, припаркувавшись від шмигаля, дає йому достатньо фактури!
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16.07.2025 22:43 Відповісти
всі корупціонери виїхали за кордон..(с)
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16.07.2025 22:43 Відповісти
"Послом так послом", подумала министр юстиции. Брюссель не в Болгарии поди.
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16.07.2025 22:55 Відповісти
Зелені кадри
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16.07.2025 22:56 Відповісти
І що їй зроблять, якщо доведуть провину? Невже «послицею» кудись відправлять? Чи які там покарання зараз для нинішньої «іліти» існують?
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16.07.2025 23:01 Відповісти
А в уряді усі такі?? Слава Богу,що хош Єрмак тримається...не піддається корупції...герой...Надія наша патріотична...
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16.07.2025 23:20 Відповісти
От таке воно презедентське патужне покарання
- ніяких тобі міністерств юстиції🧷 ,
- іди в куток на гречку капусту брюссельську🥦,
- будеш послицею👽, поки не виженуть виправишся♻️
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16.07.2025 23:23 Відповісти
Подружка лукаш, яка при бандюковичу очолювала мінюст, який усіма копитами упирався проти євроінтеграції, вела нас в ЄС - "їб@ть його в рот" (с). От просто крилата фраза коломойського, в якій усе сказано
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16.07.2025 23:41 Відповісти
 
 