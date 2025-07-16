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Новости Приближенные к Стефанишиной люди получили активы через АРМА
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САП зарегистрировала уголовное производство, в котором проверят причастность Стефанишиной к возможной коррупции в АРМА. ДОКУМЕНТ

стефанишина

Специализированная антикоррупционная прокуратура зарегистрировала уголовное производство, в котором проверят причастность вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины - министра юстиции Украины Ольги Стефанишиной к возможной коррупции в АРМА.

Об этом сообщает Специальная антикоррупционная прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.

"Прокурорами САП начато уголовное производство по факту возможного злоупотребления своим служебным положением должностными лицами Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (ч. 2 ст. 364 УК Украины)", - сказано в сообщении.

Отмечается, что осуществление досудебного расследования в указанном уголовном производстве поручено детективам НАБУ.

В САП отметили, что сегодня ни одному лицу по этому делу о подозрении не сообщено.

Основанием для начала расследования стали материалы журналистского расследования издания "Украинская правда", сказано в сообщении.

документ

Читайте также: Люди из окружения вице-премьера Стефанишиной получили в управление через АРМА четыре объекта недвижимости, - расследование

Напомним, что недавно журналисты Hromadske опубликовали расследование, в котором говорится, что министр юстиции Ольга Стефанишина пользуется квартирой, которая принадлежит ее матери, Надежде Кравец. В то же время в декларации чиновницы упоминаний об этой квартире нет.

После того, как журналист hromadske Максим Коцюбинский зафиксировал, что министр юстиции Ольга Стефанишина пользуется квартирой, которой нет в декларации, его доставили в отделение полиции.

Ранее в Верховной Раде зарегистрировали постановление об увольнении с должности вице-премьера по евроинтеграции и министра юстиции Украины Ольги Стефанишиной.

Перед этим в расследовании "УП" говорилось, что люди из близкого окружения вице-премьера по европейской интеграции, министра юстиции Ольги Стефанишиной получили в управление через АРМА четыре крупных объекта недвижимости. Среди этих объектов, в частности, Дом профсоюзов на Майдане Независимости.

Читайте также: САП открыла уголовное производство против Стефанишиной по подозрению в злоупотреблении властью. ДОКУМЕНТ

Автор: 

расследование (3057) САП (2086) АРМА (110) Стефанишина Ольга вице-премьер (265)


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Топ комментарии
+3
За Лукаш не забудьте, як протеже стефанішиної, але у неї, і до цього, достатньо «цікавих епізодів»! !!!!
Татаров, видно геть, після телепортації до кабздона, отого, «пдоброчесного» портнова, зарапортувався з казнокрадами в урядовому кварталі та служками!?!?
Добре, що Верещучка, припаркувавшись від шмигаля, дає йому достатньо фактури!
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16.07.2025 22:43 Ответить
+3
"Послом так послом", подумала министр юстиции. Брюссель не в Болгарии поди.
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16.07.2025 22:55 Ответить
+2
Зелені кадри
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16.07.2025 22:56 Ответить
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За Лукаш не забудьте, як протеже стефанішиної, але у неї, і до цього, достатньо «цікавих епізодів»! !!!!
Татаров, видно геть, після телепортації до кабздона, отого, «пдоброчесного» портнова, зарапортувався з казнокрадами в урядовому кварталі та служками!?!?
Добре, що Верещучка, припаркувавшись від шмигаля, дає йому достатньо фактури!
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16.07.2025 22:43 Ответить
всі корупціонери виїхали за кордон..(с)
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16.07.2025 22:43 Ответить
"Послом так послом", подумала министр юстиции. Брюссель не в Болгарии поди.
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16.07.2025 22:55 Ответить
Зелені кадри
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16.07.2025 22:56 Ответить
І що їй зроблять, якщо доведуть провину? Невже «послицею» кудись відправлять? Чи які там покарання зараз для нинішньої «іліти» існують?
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16.07.2025 23:01 Ответить
А в уряді усі такі?? Слава Богу,що хош Єрмак тримається...не піддається корупції...герой...Надія наша патріотична...
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16.07.2025 23:20 Ответить


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17.07.2025 00:01 Ответить
От таке воно презедентське патужне покарання
- ніяких тобі міністерств юстиції🧷 ,
- іди в куток на гречку капусту брюссельську🥦,
- будеш послицею👽, поки не виженуть виправишся♻️
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16.07.2025 23:23 Ответить
Подружка лукаш, яка при бандюковичу очолювала мінюст, який усіма копитами упирався проти євроінтеграції, вела нас в ЄС - "їб@ть його в рот" (с). От просто крилата фраза коломойського, в якій усе сказано
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16.07.2025 23:41 Ответить
 
 