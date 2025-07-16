САП зарегистрировала уголовное производство, в котором проверят причастность Стефанишиной к возможной коррупции в АРМА. ДОКУМЕНТ

Специализированная антикоррупционная прокуратура зарегистрировала уголовное производство, в котором проверят причастность вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины - министра юстиции Украины Ольги Стефанишиной к возможной коррупции в АРМА.

Об этом сообщает Специальная антикоррупционная прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.

"Прокурорами САП начато уголовное производство по факту возможного злоупотребления своим служебным положением должностными лицами Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (ч. 2 ст. 364 УК Украины)", - сказано в сообщении.

Отмечается, что осуществление досудебного расследования в указанном уголовном производстве поручено детективам НАБУ.

В САП отметили, что сегодня ни одному лицу по этому делу о подозрении не сообщено.

Основанием для начала расследования стали материалы журналистского расследования издания "Украинская правда", сказано в сообщении.

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Напомним, что недавно журналисты Hromadske опубликовали расследование, в котором говорится, что министр юстиции Ольга Стефанишина пользуется квартирой, которая принадлежит ее матери, Надежде Кравец. В то же время в декларации чиновницы упоминаний об этой квартире нет.

После того, как журналист hromadske Максим Коцюбинский зафиксировал, что министр юстиции Ольга Стефанишина пользуется квартирой, которой нет в декларации, его доставили в отделение полиции.

Ранее в Верховной Раде зарегистрировали постановление об увольнении с должности вице-премьера по евроинтеграции и министра юстиции Украины Ольги Стефанишиной.

Перед этим в расследовании "УП" говорилось, что люди из близкого окружения вице-премьера по европейской интеграции, министра юстиции Ольги Стефанишиной получили в управление через АРМА четыре крупных объекта недвижимости. Среди этих объектов, в частности, Дом профсоюзов на Майдане Независимости.

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