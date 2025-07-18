После расследования СМИ об АРМА бывший не появлялся в моей жизни, - Стефанишина

Уполномоченная президента по вопросам развития сотрудничества с США Ольга Стефанишина заявила, что после расследования СМИ об участии ее бывшего мужа Михаила Стефанишина в возможных злоупотреблениях АРМА, она перестала с ним общаться.

Об этом она рассказала в интервью ЕП, передает Цензор.НЕТ.

"Я открыта к коммуникациям по этому поводу, и хочу подчеркнуть: я не имею никакого отношения к бизнесу или любой деятельности моего бывшего мужа. И я - хотя и имела такую возможность - но принципиально не пыталась узнать, что происходит в АРМА, о чем идет речь в расследовании НАБУ, каковы детали. Потому что я не хочу знать тех вещей, к которым я не имею никакого отношения", - рассказала она.

По словам Стефанишиной, она со своим бывшим мужем разведена уже 8 лет, с 2017-го.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Журналиста hromadske задержали по обращению прохожего, который увидел, как тот фотографирует здание и авто, - полиция

"Мы поддерживали с ним связь, поскольку он для меня имеет один-единственный официальный статус: это отец моих детей. Поэтому именно в отношении детей мы поддерживали отношения. Но после того, как вышло расследование на УП, он не появлялся в нашей жизни", - добавила она.

Напомним, ранее журналисты "УП" обнародовали расследование, в котором говорилось о том, что люди из близкого окружения Ольги Стефанишиной получили в управление через АРМА четыре крупных объекта недвижимости. Среди этих объектов, в частности, Дом профсоюзов на Майдане Независимости.

САП зарегистрировала уголовное производство, в котором проверят причастность Стефанишиной к возможной коррупции в АРМА

Читайте: САП зарегистрировала уголовное производство, в котором проверят причастность Стефанишиной к возможной коррупции в АРМА. ДОКУМЕНТ