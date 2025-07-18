После расследования СМИ об АРМА бывший не появлялся в моей жизни, - Стефанишина
Уполномоченная президента по вопросам развития сотрудничества с США Ольга Стефанишина заявила, что после расследования СМИ об участии ее бывшего мужа Михаила Стефанишина в возможных злоупотреблениях АРМА, она перестала с ним общаться.
Об этом она рассказала в интервью ЕП, передает Цензор.НЕТ.
"Я открыта к коммуникациям по этому поводу, и хочу подчеркнуть: я не имею никакого отношения к бизнесу или любой деятельности моего бывшего мужа. И я - хотя и имела такую возможность - но принципиально не пыталась узнать, что происходит в АРМА, о чем идет речь в расследовании НАБУ, каковы детали. Потому что я не хочу знать тех вещей, к которым я не имею никакого отношения", - рассказала она.
По словам Стефанишиной, она со своим бывшим мужем разведена уже 8 лет, с 2017-го.
"Мы поддерживали с ним связь, поскольку он для меня имеет один-единственный официальный статус: это отец моих детей. Поэтому именно в отношении детей мы поддерживали отношения. Но после того, как вышло расследование на УП, он не появлялся в нашей жизни", - добавила она.
Напомним, ранее журналисты "УП" обнародовали расследование, в котором говорилось о том, что люди из близкого окружения Ольги Стефанишиной получили в управление через АРМА четыре крупных объекта недвижимости. Среди этих объектов, в частности, Дом профсоюзов на Майдане Независимости.
САП зарегистрировала уголовное производство, в котором проверят причастность Стефанишиной к возможной коррупции в АРМА
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@#$тьсяживуть
Маємо, те, що маємо, казав покійний…
після того, як спалився - нахєр...
Логічно...
Подумаєш, якась там дрібнота... мішок соломи в колгоспі вкрала...
7 років!!! ви уявляєте цинізм та моральноправове каліцтво нашої так званої правоохоронної та судової системи!?!?за коррупцію відкуп і амністію,хоча в стані війни там тільки пожиттєве,і 7 років за 100грн...