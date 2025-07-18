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Новости Приближенные к Стефанишиной люди получили активы через АРМА
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После расследования СМИ об АРМА бывший не появлялся в моей жизни, - Стефанишина

Стефанишина не общается с бывшим Все из-за расследования СМИ

Уполномоченная президента по вопросам развития сотрудничества с США Ольга Стефанишина заявила, что после расследования СМИ об участии ее бывшего мужа Михаила Стефанишина в возможных злоупотреблениях АРМА, она перестала с ним общаться.

Об этом она рассказала в интервью ЕП, передает Цензор.НЕТ.

"Я открыта к коммуникациям по этому поводу, и хочу подчеркнуть: я не имею никакого отношения к бизнесу или любой деятельности моего бывшего мужа. И я - хотя и имела такую возможность - но принципиально не пыталась узнать, что происходит в АРМА, о чем идет речь в расследовании НАБУ, каковы детали. Потому что я не хочу знать тех вещей, к которым я не имею никакого отношения", - рассказала она.

По словам Стефанишиной, она со своим бывшим мужем разведена уже 8 лет, с 2017-го.

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"Мы поддерживали с ним связь, поскольку он для меня имеет один-единственный официальный статус: это отец моих детей. Поэтому именно в отношении детей мы поддерживали отношения. Но после того, как вышло расследование на УП, он не появлялся в нашей жизни", - добавила она.

Напомним, ранее журналисты "УП" обнародовали расследование, в котором говорилось о том, что люди из близкого окружения Ольги Стефанишиной получили в управление через АРМА четыре крупных объекта недвижимости. Среди этих объектов, в частности, Дом профсоюзов на Майдане Независимости.

САП зарегистрировала уголовное производство, в котором проверят причастность Стефанишиной к возможной коррупции в АРМА

Читайте: САП зарегистрировала уголовное производство, в котором проверят причастность Стефанишиной к возможной коррупции в АРМА. ДОКУМЕНТ

Автор: 

АРМА (111) Стефанишина Ольга спецуполномоченная (274)


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Топ комментарии
+22
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18.07.2025 14:10 Ответить
+18
Так ця морда ні тільки сама злодійка-там ціле злодійське сімейство
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18.07.2025 14:09 Ответить
+13
Кому вона чеше?
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18.07.2025 14:19 Ответить
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Так ця морда ні тільки сама злодійка-там ціле злодійське сімейство
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18.07.2025 14:09 Ответить
У нас, в Україні, кажуть - родина.
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18.07.2025 14:15 Ответить
А хто співає, родина-родина це вся Україна?
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18.07.2025 14:22 Ответить
Ну, РОДИНА ж а не сІмейсиво.
То шо не так, дядьку?
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18.07.2025 15:28 Ответить
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18.07.2025 14:10 Ответить
угу "перестала із ним спілкуватися" і тепер вони так мовчки і @#$ться живуть
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18.07.2025 14:35 Ответить
Курва корупційна Zeлена.
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18.07.2025 14:14 Ответить
Лукаш, знала, кого заводила до Секретаріату КМУ!
Маємо, те, що маємо, казав покійний…
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18.07.2025 14:18 Ответить
Вали все на колишнього
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18.07.2025 14:18 Ответить
Кому вона чеше?
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18.07.2025 14:19 Ответить
Виборцям.
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18.07.2025 14:23 Ответить
скільки їй рочків??дитячий садок ,труси на лямках.і ця недоумкувата когось представляє???
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18.07.2025 14:46 Ответить
КАк гАріЦЦА, з глаз дАлой і з сЄрЦА вон
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18.07.2025 14:20 Ответить
Вірю. Я самому собі.
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18.07.2025 14:20 Ответить
Оце принциповість! Повага! Дізналася що батько її дітей в чомусь мутному зашкварився - і все, прощай навіки, сраний корупціонер.
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18.07.2025 14:21 Ответить
" у всьому винен колишній ", це така зараз відмазка, чи так її навчили відмазуватися??? ***** була ***** і залишишся!!!
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18.07.2025 14:21 Ответить
з її добровільної "ісповіді" випливає, що вона не просто дура корабельна, просто не розуміюча про що розповідає! це взагалі "безмозгла 2.0"
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18.07.2025 14:23 Ответить
Ти диви яке хитре, і вважає що всі дурні окрім неї.
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18.07.2025 14:25 Ответить
Ще з часів совка фіктивне розлучення було непоганим способом захистити вкрадене від конфіскації.
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18.07.2025 14:32 Ответить
Як мутив бабло, все було норм,
після того, як спалився - нахєр...
Логічно...
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18.07.2025 14:38 Ответить
Ну видно же,честная .Что там Набу наговаривает.Кристальной чистоты барышня.И знать не хочет бывшего за то,что стало известно о сладкой сделочке.
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18.07.2025 14:43 Ответить
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18.07.2025 14:46 Ответить
і це новини з розряду державних??...
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18.07.2025 14:48 Ответить
Корупційні зашквари особи, як є уповноважена президента з питань розвитку співробітництва зі США то зовсім не державна справа.
Подумаєш, якась там дрібнота... мішок соломи в колгоспі вкрала...
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18.07.2025 14:56 Ответить
місяць тому засудили чоловіка за викрадення двох шоколадних батончиків,і дали йому
7 років!!! ви уявляєте цинізм та моральноправове каліцтво нашої так званої правоохоронної та судової системи!?!?за коррупцію відкуп і амністію,хоча в стані війни там тільки пожиттєве,і 7 років за 100грн...
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18.07.2025 15:10 Ответить
Вони плювати хотіли на нас. Я думаю . Що вони зепліснява думає так що собака лає а караван іде, але рано чи пізно вас зевилупків наздожине
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18.07.2025 14:51 Ответить
нарешті здорова думка
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18.07.2025 15:13 Ответить
То того як викрили на оборудках спілкувалпася, а потім перестала?
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18.07.2025 14:55 Ответить
Від бувшого відмовилася а від грошей ,не може.
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18.07.2025 15:23 Ответить
 
 