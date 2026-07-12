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Новости Подозрение Стефанишиной от НАБУ
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НАБУ может объявить подозрение послу Украины в США Стефанишиной, - Гончаренко

Стефанишина

Национальное антикоррупционное бюро Украины может предъявить подозрение послу Украины в США Ольге Стефанишиной.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, сообщает Цензор.НЕТ.

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Стефанишиной могут предъявить подозрение 

"НАБУ может объявить подозрение послу Украины в США Стефанишиной", - написал нардеп.

Гончаренко также рассказал, что несколько дней назад посол приехала в Киев и присутствовала на встрече президента Владимира Зеленского с сенатором Линдси Грэмом и конгрессменом Майклом Макколом.

  • Ранее сообщалось, что чрезвычайный и полномочный посол Украины в США Ольга Стефанишина попросила об увольнении с дипломатической службы по личным обстоятельствам.

Возможная причастность Стефанишиной к коррупции 

Напомним, ранее журналисты "УП" обнародовали расследование, в котором говорилось о том, что люди из ближайшего окружения Ольги Стефанишиной получили в управление через АРМА четыре крупных объекта недвижимости. Среди этих объектов, в частности, - Дом профсоюзов на Майдане Независимости.

САП зарегистрировала уголовное производство, в рамках которого будет проверена причастность Стефанишиной к возможной коррупции в АРМА.

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Автор: 

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Топ комментарии
+26
вони не ідіоти, ця зелена влада зрадники України.
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12.07.2026 18:53 Ответить
+23
Щиро співчуваю найчеснішому лідору Всесвіту, просто неймовірно, але абсолютно всі його друзі та призначенці чомусь виявляються злодіями, корупціонерами та мародерами! Впевнений, що це просто прикрий збіг обставин, адже неможливо уявити, що зелене шобло - просто зграя злочинців, а невідомий до сих пір вова - їх пахан.
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12.07.2026 18:56 Ответить
+18
Так она и была со "шлейфом" еще когда ее назначали. Идиоты у власти
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12.07.2026 18:50 Ответить

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