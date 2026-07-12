НАБУ может объявить подозрение послу Украины в США Стефанишиной, - Гончаренко
Национальное антикоррупционное бюро Украины может предъявить подозрение послу Украины в США Ольге Стефанишиной.
Об этом со ссылкой на собственные источники сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, сообщает Цензор.НЕТ.
Стефанишиной могут предъявить подозрение
"НАБУ может объявить подозрение послу Украины в США Стефанишиной", - написал нардеп.
Гончаренко также рассказал, что несколько дней назад посол приехала в Киев и присутствовала на встрече президента Владимира Зеленского с сенатором Линдси Грэмом и конгрессменом Майклом Макколом.
- Ранее сообщалось, что чрезвычайный и полномочный посол Украины в США Ольга Стефанишина попросила об увольнении с дипломатической службы по личным обстоятельствам.
Возможная причастность Стефанишиной к коррупции
Напомним, ранее журналисты "УП" обнародовали расследование, в котором говорилось о том, что люди из ближайшего окружения Ольги Стефанишиной получили в управление через АРМА четыре крупных объекта недвижимости. Среди этих объектов, в частности, - Дом профсоюзов на Майдане Независимости.
САП зарегистрировала уголовное производство, в рамках которого будет проверена причастность Стефанишиной к возможной коррупции в АРМА.
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