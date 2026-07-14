Верховная Рада отправила в отставку премьер-министра Свириденко
Сегодня, 14 июля, Верховная Рада отправила в отставку премьер-министра Юлию Свириденко.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Подробности голосования
258 народных депутатов проголосовали "за".
Что этому предшествовало?
- Как отмечалось, премьер-министр Юлия Свириденко уйдет с поста из-за изменения политической стратегии Украины.
- По словам Железняка, Свириденко, вероятно, будет назначена послом в США, на пост премьера рассматриваются 4 кандидата.
- Василенко-Смаглюк сообщает, что "Слуга народа" 14 июля обсудит кадровые вопросы. Кандидаты на пост премьера - Корецкий, Шмыгаль и Федоров.
- По данным источников Цензор.НЕТ, глава "Нафтогаза" Корецкий на 90% согласован на пост главы нового Кабмина.
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Кнопки їбані і тупорила худоба яка їх наголосували "разом"