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Новости Новый Кабмин Кадровые изменения в правительстве
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Верховная Рада отправила в отставку премьер-министра Свириденко

Свириденко ушла в отставку

Сегодня, 14 июля, Верховная Рада отправила в отставку премьер-министра Юлию Свириденко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности голосования

258 народных депутатов проголосовали "за".

голосование за Свириденко

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Что этому предшествовало?

  • Как отмечалось, премьер-министр Юлия Свириденко уйдет с поста из-за изменения политической стратегии Украины.
  • По словам Железняка, Свириденко, вероятно, будет назначена послом в США, на пост премьера рассматриваются 4 кандидата.
  • Василенко-Смаглюк сообщает, что "Слуга народа" 14 июля обсудит кадровые вопросы. Кандидаты на пост премьера - Корецкий, Шмыгаль и Федоров.
  • По данным источников Цензор.НЕТ, глава "Нафтогаза" Корецкий на 90% согласован на пост главы нового Кабмина.

Читайте: Свириденко должна была возглавить ОП, а Буданов – Генштаб. Все переиграли, потому что Стефанишиной грозит подозрение, – источник

Автор: 

ВР (28831) Кабмин (13851) Свириденко Юлия (515)
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Топ комментарии
+9
Заслухати її доповідь? Обгрунтувати звільнення?
Кнопки їбані і тупорила худоба яка їх наголосували "разом"
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14.07.2026 15:19 Ответить
+8
І чим запам'яталася? А нічим. Чергова абсолютно некомпетентна істота, яка знаходилася не на своєму місці. Все як завжди в зеленій мародерні.
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14.07.2026 15:26 Ответить
+6
ніхєра доброго не зробила, стюардеса, млять...
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14.07.2026 15:20 Ответить

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