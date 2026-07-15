Может, Федоров назовет фамилии коррупционеров, которые его сдают? - "слуга народа" Гетманцев
Глава Минобороны Михаил Федоров на самом деле не является ярым борцом с коррупцией и не разоблачил ни одного коррупционера в Минобороны.
Об этом председатель налогового комитета Рады Даниил Гетманцев пишет в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.
Что говорит Гетманцев о Федорове?
"Мне кажется, что попытки Михаила Федорова распространить в сети тезис о себе, Михаиле, как о суровом борце с коррупционными схемами, которого "сливают" коррупционеры, несколько диссонируют с тем, что Федоров и его Борняков устроили в игорном бизнесе. Согласитесь, нельзя ожидать от автора схемы, которая ежегодно уводит мимо государственного бюджета более 20 млрд грн, разрушения, а не перераспределения коррупционных потоков в другой отрасли", - подчеркивает он.
Он обращает внимание на то, что до сих пор не слышал ни об одном заявлении "новоявленного борца с коррупцией" в правоохранительные органы о каких-либо нарушениях в Минобороны.
При этом Гетманцев утверждает, что в отношении команды самого Федорова в Минцифры в настоящее время правоохранительные органы расследуют 4 уголовных дела.
"Это опять же не согласуется с четырьмя уголовными делами, которые, согласно моим заявлениям, расследуются правоохранительными органами в отношении команды Михаила в Минцифры. Может, Михаил назовет фамилии тех коррупционеров, с которыми он так отчаянно борется, и кто его так нагло сдает? Ну хоть одного…", - резюмирует нардеп.
Что предшествовало?
14 июля парламент отправил в отставку премьер-министра Юлию Свириденко. Вместе с ней были уволены все министры.
Ранее Цензор.НЕТ писал, что позиции министра обороны Михаила Федорова перед значительной перестройкой правительства существенно ослабли - в Верховной Раде все увереннее говорят о его возможной замене на действующего главу МВД Игоря Клименко.
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Сівкович від нього, це не вимагав! Почалися експромти від наймитів???
Хто черговий від них?
При хвьодорові хоча б у русні від дронів запалало.