Может, Федоров назовет фамилии коррупционеров, которые его сдают? - "слуга народа" Гетманцев

Глава Минобороны Михаил Федоров на самом деле не является ярым борцом с коррупцией и не разоблачил ни одного коррупционера в Минобороны.

Об этом председатель налогового комитета Рады Даниил Гетманцев пишет в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

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Что говорит Гетманцев о Федорове?

"Мне кажется, что попытки Михаила Федорова распространить в сети тезис о себе, Михаиле, как о суровом борце с коррупционными схемами, которого "сливают" коррупционеры, несколько диссонируют с тем, что Федоров и его Борняков устроили в игорном бизнесе. Согласитесь, нельзя ожидать от автора схемы, которая ежегодно уводит мимо государственного бюджета более 20 млрд грн, разрушения, а не перераспределения коррупционных потоков в другой отрасли", - подчеркивает он.

Он обращает внимание на то, что до сих пор не слышал ни об одном заявлении "новоявленного борца с коррупцией" в правоохранительные органы о каких-либо нарушениях в Минобороны.

При этом Гетманцев утверждает, что в отношении команды самого Федорова в Минцифры в настоящее время правоохранительные органы расследуют 4 уголовных дела.

"Это опять же не согласуется с четырьмя уголовными делами, которые, согласно моим заявлениям, расследуются правоохранительными органами в отношении команды Михаила в Минцифры. Может, Михаил назовет фамилии тех коррупционеров, с которыми он так отчаянно борется, и кто его так нагло сдает? Ну хоть одного…", - резюмирует нардеп.

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Что предшествовало?

14 июля парламент отправил в отставку премьер-министра Юлию Свириденко. Вместе с ней были уволены все министры.

Ранее Цензор.НЕТ писал, что позиции министра обороны Михаила Федорова перед значительной перестройкой правительства существенно ослабли - в Верховной Раде все увереннее говорят о его возможной замене на действующего главу МВД Игоря Клименко.

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