Федорову варто дати ще пів року на втілення ідей у Міноборони, - "слуга народу" Веніславський

Нардеп "Слуги народу" та член комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський вважає, що Михайлу Федорову варто дати час на втілення ідей, які він презентував раніше.

Про це він заявив в ефірі Радіо Свобода, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Я вважаю, що міністру оборони пану Федорову необхідно дати було би ще щонайменше пів року для того, щоб він продемонстрував ті ідеї, які він презентував нам на комітеті, як вони втілюються в життя", - сказав парламентар.

Водночас Веніславський зауважив, що пропозиція голови Міноборони йтиме від президента, відтак народні депутати будуть "оцінювати ту кандидатуру, яку внесе президент".

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Що передувало?

14 липня парламент відправив у відставку прем'єрку Юлію Свириденко. Разом із нею звільнено кожного з міністрів.

Раніше Цензор.НЕТ писав, що позиції міністра оборони Михайла Федорова перед значним переформатуванням уряду суттєво послабилися — у Верховній Раді дедалі впевненіше говорять про його можливу заміну на чинного голову МВС Ігоря Клименка.

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