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Федорову варто дати ще пів року на втілення ідей у Міноборони, - "слуга народу" Веніславський

Звільнення Федорова: що кажуть у Слузі народу?

Нардеп "Слуги народу" та член комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський вважає, що Михайлу Федорову варто дати час на втілення ідей, які він презентував раніше.

Про це він заявив в ефірі Радіо Свобода, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Я вважаю, що міністру оборони пану Федорову необхідно дати було би ще щонайменше пів року для того, щоб він продемонстрував ті ідеї, які він презентував нам на комітеті, як вони втілюються в життя", - сказав парламентар.

Водночас Веніславський зауважив, що пропозиція голови Міноборони йтиме від президента, відтак народні депутати будуть "оцінювати ту кандидатуру, яку внесе президент".

Також читайте: "Корупціонери об’єднались проти Федорова. Коли вони вже нажруться", - радник міністра оборони Бескрестнов

Що передувало?

14 липня парламент відправив у відставку прем'єрку Юлію Свириденко. Разом із нею звільнено кожного з міністрів.

Раніше Цензор.НЕТ писав, що позиції міністра оборони Михайла Федорова перед значним переформатуванням уряду суттєво послабилися — у Верховній Раді дедалі впевненіше говорять про його можливу заміну на чинного голову МВС Ігоря Клименка.

Читайте: З голосами на призначення Федорова в уряд є проблеми, - Железняк

Автор: 

Міноборони (7943) Федоров Михайло (1186) Веніславський Федір (311)
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Топ коментарі
+13
Срань ЗЕбанута, Федоров і Мадяр своєю роботою оставили ***** і його кацапську зграю без соляри, бензину і розігнали кацапські корита в Азовському морі. Приберіть від них свої загребущі ЗЕлені грабці, паскуди.
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15.07.2026 08:36 Відповісти
+10
Зелені вилупки нічого не будуть робити і нікому не дозволять щось покращувати. При розваленій системі красти легко та безпечно.
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15.07.2026 08:34 Відповісти
+8
ухилєси які під кожним відео вищать як їх тут щемлять, вистрояться в чергу до ЗСУ?
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15.07.2026 08:42 Відповісти

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