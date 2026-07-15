Федорову стоит дать еще полгода на воплощение идей в Минобороны, - "слуга народа" Вениславский

Депутат Верховной Рады от партии "Слуга народа" и член комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский считает, что Михаилу Федорову следует дать время на воплощение идей, которые он представил ранее.

Об этом он заявил в эфире Радио Свобода, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Я считаю, что министру обороны господину Федорову необходимо было бы дать еще как минимум полгода для того, чтобы он продемонстрировал, как те идеи, которые он представил нам на комитете, воплощаются в жизнь", - сказал парламентарий.

В то же время Вениславский отметил, что предложение о кандидатуре главы Минобороны поступит от президента, поэтому народные депутаты будут "оценивать ту кандидатуру, которую внесет президент".

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Что этому предшествовало?

14 июля парламент отправил в отставку премьер-министра Юлию Свириденко. Вместе с ней были уволены все министры.

Ранее Цензор.НЕТ писал, что позиции министра обороны Михаила Федорова перед значительной перестройкой правительства существенно ослабли - в Верховной Раде все увереннее говорят о его возможной замене на действующего главу МВД Игоря Клименко.

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