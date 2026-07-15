Зеленський ухвалить рішення щодо міністра оборони після консультацій із Федоровим, Сирським та Корецьким
Президент Володимир Зеленський заявив, що рішення про кандидатуру на очільника Міноборони України ухвалить після консультацій із чинним керівництвом оборонного відомства, військовим командуванням, фракцією "Слуга народу" та кандидатом на посаду премʼєр-міністра Сергієм Корецьким.
Про це голова держави сказав під час спільної пресконференції з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн у Києві, передає Цензор.НЕТ.
Заява Зеленського
Президент повідомив, що планує провести розмови з міністром оборони Михайлом Федоровим, головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським, а також обговорити кадрові питання з парламентською фракцією "Слуга народу" і кандидатом на пост голови уряду Сергієм Корецьким.
За його словами, під час консультацій обговорюватимуть взаємодію між Міноборони та ЗСУ, вирішення проблем ТЦК та СП, посилення ППО та розвиток оборонно-промислового комплексу.
"Єдність — це наша велика сила, у нас повинен бути один погляд у Міністерстві оборони і у нашій армії. Вони повинні вирішити ці питання. Ну і пріоритет також ОПК. Нам дуже треба швидко рухатись в одному напрямку, без будь-якої політики", — наголосив Зеленський.
Він також повідомив, що очікує пропозицій від Сергія Корецького як кандидата на посаду очільника уряду.
"Особливо під час війни це складна робота, базуючись на діалозі з фракцією, також майбутнього премʼєр-міністра бачення. В принципі, інституційно ми втрьох повинні все це найближчим часом зʼясувати", — додав Зеленський.
Зазначимо, що за законодавством України премʼєр-міністр формально не має повноважень одноосібно звільняти чи призначати очільника уряду – рішення ухвалює виключно Верховна Рада, а президент лише вносить кандидатуру.
Що передувало?
- 14 липня парламент відправив у відставку прем'єрку Юлію Свириденко. Разом із нею звільнено кожного з міністрів.
- Раніше Цензор.НЕТ писав, що позиції міністра оборони Михайла Федорова перед значним переформатуванням уряду суттєво послабилися - у Верховній Раді дедалі впевненіше говорять про його можливу заміну на чинного голову МВС Ігоря Клименка.
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мєлкій по зросту, інтелекту та моралі....
одним словом, мєлкій чєловєчішко !
а такі як Залужний, Федоров, Порошенко та багато багато інших справжніх Українців набагато вищі за усіма якостями і мєлкого чєловєчішку стає НЕ видно
усунення Федорова це перемога мясника сирського, це - зайві десятки чи навіть сотні тисяч смертей Українських Воїнів і навіть загроза Незалежності України !!!!
чим буде захищати фронт про-сирський восени, після мобілізації в рашкостані ?
ухилянтами, яких немає у війську чи дронами, яких НЕ буде після звільнення Федорова ?
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