Зеленський анонсував кадрові зміни у низці посольств

Президент Володимир Зеленський розповів, що найближчим часом відбудуться кадрові зміни серед послів України.

Про це він сказав під час спільної пресконференції з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Кадрові зміни у посольствах

Президента запитали, чи очікувати заміни посла України у США найближчим часом, на що він відповів:

"Що стосується дипкорпусу, я б не відповідав би виключно про посольство у США. Там є свої висновки. Безумовно, диму без вогню не буває. Але у нас є кілька посольств. Ми проговоримо зараз із першим заступником (керівника ОП, - ред.) паном Кислицею і, безумовно, з міністром закордонних справ паном Сибігою пул послів України в інших державах, яких буде замінено".

Зеленський додав, що про ухвалені рішення оголосять згодом, зазначивши, що поки що немає "кінцевого варіанту".

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що надзвичайний та повноважний посол України в США Ольга Стефанішина попросила про завершення дипломатичної служби за особистих обставин.

Народний депутат Олексій Гончаренко повідомляв, що Національне антикорупційне бюро України може повідомити про підозру послу України в США Ользі Стефанішиній.

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