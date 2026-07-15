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Новини Кадрові зміни в посольствах
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Зеленський анонсував кадрові зміни у низці посольств

Зеленський анонсував кадрові зміни серед послів України

Президент Володимир Зеленський розповів, що найближчим часом відбудуться кадрові зміни серед послів України.

Про це він сказав під час спільної пресконференції з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Кадрові зміни у посольствах 

Президента запитали, чи очікувати заміни посла України у США найближчим часом, на що він відповів:

"Що стосується дипкорпусу, я б не відповідав би виключно про посольство у США. Там є свої висновки. Безумовно, диму без вогню не буває. Але у нас є кілька посольств. Ми проговоримо зараз із першим заступником (керівника ОП, - ред.) паном Кислицею і, безумовно, з міністром закордонних справ паном Сибігою пул послів України в інших державах, яких буде замінено".

Зеленський додав, що про ухвалені рішення оголосять згодом, зазначивши, що поки що немає "кінцевого варіанту".

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Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що надзвичайний та повноважний посол України в США Ольга Стефанішина попросила про завершення дипломатичної служби за особистих обставин.
  • Народний депутат Олексій Гончаренко повідомляв, що Національне антикорупційне бюро України може повідомити про підозру послу України в США Ользі Стефанішиній.

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Автор: 

дипломатія (715) Зеленський Володимир (28348) посол (1147) посольство (978)
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Топ коментарі
+10
Британія?
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15.07.2026 17:41 Відповісти
+9
Кін чен ний
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15.07.2026 17:41 Відповісти
+7
Послицы теперь будут выбираться по размеру губ. Но не тех, по которым выбирали раньше.
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15.07.2026 17:42 Відповісти

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