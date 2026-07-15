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Зеленський назвав Корецького "найпідготовленішим" кандидатом на посаду прем’єра
Президент Володимир Зеленський назвав очільника НАК "Нафтогаз України" Сергія Корецького "найпідготовленішим" кандидатом на посаду прем'єр-міністра.
Про це він сказав під час спілкування з журналістами, цитує "ТСН", повідомляє Цензор.НЕТ.
Зеленський підтримав кандидатуру Корецького
"Якщо ми входимо в зиму, то ми повинні готуватися. Ми вже давно готуємося, але пріоритети зрозумілі. Сергій Корецький після всіх консультацій, напевно, найпідготовленіша людина на посаду прем’єр-міністра України",- сказав глава держави.
Зеленський додав, що у середу у Корецького заплановане засідання з фракцією, де він "обговорюватиме деталі".
"А в деталі вже входить майбутній склад міністрів",- сказав президент.
Що передувало?
- Як зазначалося, прем'єрка Юлія Свириденко піде з посади через зміну політичної стратегії України.
- За словами Железняка, Свириденко, ймовірно, буде призначена послом у США, на посаду прем’єра розглядаються 4 кандидати.
- Василенко-Смаглюк інформує, що "Слуга народу" 14 липня обговорить кадрові питання. Кандидати на прем’єра - Корецький, Шмигаль і Федоров.
- За даними джерел Цензор.НЕТ, очільник "Нафтогазу" Корецький на 90% погоджений на голову нового Кабміну.
Топ коментарі
+3 Tema9
показати весь коментар15.07.2026 16:57 Відповісти Посилання
+2 Alex G.
показати весь коментар15.07.2026 16:56 Відповісти Посилання
+1 Olha Piliashenko
показати весь коментар15.07.2026 16:56 Відповісти Посилання
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