Зеленський назвав Корецького "найпідготовленішим" кандидатом на посаду прем’єра

Президент Володимир Зеленський назвав очільника НАК "Нафтогаз України" Сергія Корецького "найпідготовленішим" кандидатом на посаду прем'єр-міністра.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами, цитує "ТСН", повідомляє Цензор.НЕТ.

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Зеленський підтримав кандидатуру Корецького

"Якщо ми входимо в зиму, то ми повинні готуватися. Ми вже давно готуємося, але пріоритети зрозумілі. Сергій Корецький після всіх консультацій, напевно, найпідготовленіша людина на посаду прем’єр-міністра України",- сказав глава держави.

Зеленський додав, що у середу у Корецького заплановане засідання з фракцією, де він "обговорюватиме деталі".

"А в деталі вже входить майбутній склад міністрів",- сказав президент.

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Що передувало?

Як зазначалося, прем'єрка Юлія Свириденко піде з посади через зміну політичної стратегії України.

За словами Железняка, Свириденко, ймовірно, буде призначена послом у США, на посаду прем’єра розглядаються 4 кандидати.

Василенко-Смаглюк інформує, що "Слуга народу" 14 липня обговорить кадрові питання. Кандидати на прем’єра - Корецький, Шмигаль і Федоров.

За даними джерел Цензор.НЕТ, очільник "Нафтогазу" Корецький на 90% погоджений на голову нового Кабміну.

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