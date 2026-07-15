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Новини Новий Кабмін
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Зеленський назвав Корецького "найпідготовленішим" кандидатом на посаду прем’єра

Зеленський та Корецький

Президент Володимир Зеленський назвав очільника НАК "Нафтогаз України" Сергія Корецького "найпідготовленішим" кандидатом на посаду прем'єр-міністра.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами, цитує "ТСН", повідомляє Цензор.НЕТ.

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Зеленський підтримав кандидатуру Корецького 

"Якщо ми входимо в зиму, то ми повинні готуватися. Ми вже давно готуємося, але пріоритети зрозумілі. Сергій Корецький після всіх консультацій, напевно, найпідготовленіша людина на посаду прем’єр-міністра України",- сказав глава держави.

Зеленський додав, що у середу у Корецького заплановане засідання з фракцією, де він "обговорюватиме деталі".

"А в деталі вже входить майбутній склад міністрів",- сказав президент.

Читайте також: Сьогодні "СН" внесе кандидатуру Корецького на посаду прем’єра, він вже ініціював зустрічі з фракціями ВР, - Железняк

Що передувало?

  • Як зазначалося, прем'єрка Юлія Свириденко піде з посади через зміну політичної стратегії України.
  • За словами Железняка, Свириденко, ймовірно, буде призначена послом у США, на посаду прем’єра розглядаються 4 кандидати.
  • Василенко-Смаглюк інформує, що "Слуга народу" 14 липня обговорить кадрові питання. Кандидати на прем’єра - Корецький, Шмигаль і Федоров.
  • За даними джерел Цензор.НЕТ, очільник "Нафтогазу" Корецький на 90% погоджений на голову нового Кабміну.

Читайте також: Досвід Корецького буде корисним, коли Україна готується до, ймовірно, найважчої зими в історії, - "слуга народу" Арахамія

Автор: 

Зеленський Володимир (28348) Кабмін (14290) Корецький Сергій (47)
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Топ коментарі
+3
До цього вже був «найчесніший за всю історію» голова СБУ.
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15.07.2026 16:57 Відповісти
+2
а до того 7 років було одне гівно?
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15.07.2026 16:56 Відповісти
+1
Диплом хоч перевірили? Справжній?
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15.07.2026 16:56 Відповісти

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