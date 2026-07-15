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Зеленский назвал Корецкого "самым подготовленным" кандидатом на пост премьера
Президент Владимир Зеленский назвал главу НАК "Нафтогаз Украины" Сергея Корецкого "самым подготовленным" кандидатом на пост премьер-министра.
Об этом он заявил во время общения с журналистами, цитирует "ТСН", сообщает Цензор.НЕТ.
Зеленский поддержал кандидатуру Корецкого
"Если мы вступаем в зиму, то должны готовиться. Мы уже давно готовимся, но приоритеты понятны. Сергей Корецкий после всех консультаций, наверное, самый подготовленный кандидат на пост премьер-министра Украины", — сказал глава государства.
Зеленский добавил, что в среду у Корецкого запланировано заседание с фракцией, где он "будет обсуждать детали".
"А в детали уже входит будущий состав министров", — сказал президент.
Что этому предшествовало?
- Как отмечалось, премьер-министр Юлия Свириденко уйдет с поста из-за изменения политической стратегии Украины.
- По словам Железняка, Свириденко, вероятно, будет назначена послом в США, на пост премьера рассматриваются 4 кандидата.
- Василенко-Смаглюк сообщает, что "Слуга народа" 14 июля обсудит кадровые вопросы. Кандидаты на пост премьера — Корецкий, Шмыгаль и Федоров.
- По данным источников Цензор.НЕТ, глава "Нафтогаза" Корецкий на 90% согласован на пост главы нового Кабмина.
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