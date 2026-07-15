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Новости Новый Кабмин
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Зеленский назвал Корецкого "самым подготовленным" кандидатом на пост премьера

Зеленский и Корецкий

Президент Владимир Зеленский назвал главу НАК "Нафтогаз Украины" Сергея Корецкого "самым подготовленным" кандидатом на пост премьер-министра.

Об этом он заявил во время общения с журналистами, цитирует "ТСН", сообщает Цензор.НЕТ.

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Зеленский поддержал кандидатуру Корецкого 

"Если мы вступаем в зиму, то должны готовиться. Мы уже давно готовимся, но приоритеты понятны. Сергей Корецкий после всех консультаций, наверное, самый подготовленный кандидат на пост премьер-министра Украины", — сказал глава государства.

Зеленский добавил, что в среду у Корецкого запланировано заседание с фракцией, где он "будет обсуждать детали".

"А в детали уже входит будущий состав министров", — сказал президент.

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Что этому предшествовало?

  • Как отмечалось, премьер-министр Юлия Свириденко уйдет с поста из-за изменения политической стратегии Украины.
  • По словам Железняка, Свириденко, вероятно, будет назначена послом в США, на пост премьера рассматриваются 4 кандидата.
  • Василенко-Смаглюк сообщает, что "Слуга народа" 14 июля обсудит кадровые вопросы. Кандидаты на пост премьера — Корецкий, Шмыгаль и Федоров.
  • По данным источников Цензор.НЕТ, глава "Нафтогаза" Корецкий на 90% согласован на пост главы нового Кабмина.

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Автор: 

Зеленский Владимир (24823) Кабмин (13860) Корецкий Сергей (20)
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Топ комментарии
+9
До цього вже був «найчесніший за всю історію» голова СБУ.
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15.07.2026 16:57 Ответить
+6
Зєля великий профі щось ляпнути незадумуючись і насрати собі за комір.
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15.07.2026 17:00 Ответить
+5
а до того 7 років було одне гівно?
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15.07.2026 16:56 Ответить

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