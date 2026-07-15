Опыт Корецкого будет полезен, когда Украина готовится к, вероятно, самой тяжелой зиме в истории, - "Слуга народа" Арахамия

Давид Арахамия рассказал о заседании фракции "Слуга народа" с Сергеем Корецким, в ходе которого обсуждалось его видение работы Кабинета министров и структуры правительства.

Об этом он сообщил в Telegram, сообщает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

"Сергей Корецкий имеет весомый опыт в корпоративном и государственном секторах, хорошо зарекомендовал себя в "Укрнафте" и "Нафтогазе". В прошлом отопительном сезоне газ, по сути, был единственным энергоресурсом, который стабильно поставлялся потребителям, несмотря на атаки на объекты добычи и хранения. Считаем такой опыт чрезвычайно полезным, особенно сейчас, когда Украина готовится к, вероятно, самой тяжелой зиме в нашей истории", - рассказал председатель фракции.

Корецкий назвал среди приоритетов работы правительства поддержку населения, подготовку к отопительному сезону, укрепление Сил обороны, защиту инфраструктуры.

Читайте: Корецкий назвал приоритеты будущего правительства. Шмыгаль и Бережная точно остаются, - Василевская-Смаглюк

Что этому предшествовало?

Как отмечалось, премьер-министр Юлия Свириденко уйдет с поста из-за изменения политической стратегии Украины.

По словам Железняка, Свириденко, вероятно, будет назначена послом в США, на пост премьера рассматриваются 4 кандидата.

Василенко-Смаглюк сообщает, что "Слуга народа" 14 июля обсудит кадровые вопросы. Кандидаты на пост премьера - Корецкий, Шмыгаль и Федоров.

По данным источников Цензор.НЕТ, глава "Нафтогаза" Корецкий на 90% согласован на пост главы нового Кабмина.

Читайте: Федорову стоит дать еще полгода на воплощение идей в Минобороны, - "Слуга народа" Вениславский