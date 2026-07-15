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Новости Новый Кабмин заседание фракции слуга народа
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Опыт Корецкого будет полезен, когда Украина готовится к, вероятно, самой тяжелой зиме в истории, - "Слуга народа" Арахамия

Арахамия рассказал о встрече фракции "Слуга народа" с Корецким

Давид Арахамия рассказал о заседании фракции "Слуга народа" с Сергеем Корецким, в ходе которого обсуждалось его видение работы Кабинета министров и структуры правительства.

Об этом он сообщил в Telegram, сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности

"Сергей Корецкий имеет весомый опыт в корпоративном и государственном секторах, хорошо зарекомендовал себя в "Укрнафте" и "Нафтогазе". В прошлом отопительном сезоне газ, по сути, был единственным энергоресурсом, который стабильно поставлялся потребителям, несмотря на атаки на объекты добычи и хранения. Считаем такой опыт чрезвычайно полезным, особенно сейчас, когда Украина готовится к, вероятно, самой тяжелой зиме в нашей истории", - рассказал председатель фракции.

Корецкий назвал среди приоритетов работы правительства поддержку населения, подготовку к отопительному сезону, укрепление Сил обороны, защиту инфраструктуры.

Читайте: Корецкий назвал приоритеты будущего правительства. Шмыгаль и Бережная точно остаются, - Василевская-Смаглюк

Что этому предшествовало?

  • Как отмечалось, премьер-министр Юлия Свириденко уйдет с поста из-за изменения политической стратегии Украины.
  • По словам Железняка, Свириденко, вероятно, будет назначена послом в США, на пост премьера рассматриваются 4 кандидата.
  • Василенко-Смаглюк сообщает, что "Слуга народа" 14 июля обсудит кадровые вопросы. Кандидаты на пост премьера - Корецкий, Шмыгаль и Федоров.
  • По данным источников Цензор.НЕТ, глава "Нафтогаза" Корецкий на 90% согласован на пост главы нового Кабмина.

Читайте: Федорову стоит дать еще полгода на воплощение идей в Минобороны, - "Слуга народа" Вениславский

Автор: 

Арахамия Давид (985) Слуга народа (2682) Корецкий Сергей (15)
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Топ комментарии
+12
в якій твоїй історія , макака срана

в історії України ти залишишся хіба що як відбиток гівна
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15.07.2026 11:23 Ответить
+9
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15.07.2026 11:25 Ответить
+9
хто, ****, керує україною?
дегенерат хламідія через тєлєгу.
мабуть, ми того заслужили!

але, війна зима буде довгою!
воювати мерзнути будуть всі!
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15.07.2026 11:26 Ответить

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