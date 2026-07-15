Опыт Корецкого будет полезен, когда Украина готовится к, вероятно, самой тяжелой зиме в истории, - "Слуга народа" Арахамия
Давид Арахамия рассказал о заседании фракции "Слуга народа" с Сергеем Корецким, в ходе которого обсуждалось его видение работы Кабинета министров и структуры правительства.
Об этом он сообщил в Telegram, сообщает Цензор.НЕТ.
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"Сергей Корецкий имеет весомый опыт в корпоративном и государственном секторах, хорошо зарекомендовал себя в "Укрнафте" и "Нафтогазе". В прошлом отопительном сезоне газ, по сути, был единственным энергоресурсом, который стабильно поставлялся потребителям, несмотря на атаки на объекты добычи и хранения. Считаем такой опыт чрезвычайно полезным, особенно сейчас, когда Украина готовится к, вероятно, самой тяжелой зиме в нашей истории", - рассказал председатель фракции.
Корецкий назвал среди приоритетов работы правительства поддержку населения, подготовку к отопительному сезону, укрепление Сил обороны, защиту инфраструктуры.
Что этому предшествовало?
- Как отмечалось, премьер-министр Юлия Свириденко уйдет с поста из-за изменения политической стратегии Украины.
- По словам Железняка, Свириденко, вероятно, будет назначена послом в США, на пост премьера рассматриваются 4 кандидата.
- Василенко-Смаглюк сообщает, что "Слуга народа" 14 июля обсудит кадровые вопросы. Кандидаты на пост премьера - Корецкий, Шмыгаль и Федоров.
- По данным источников Цензор.НЕТ, глава "Нафтогаза" Корецкий на 90% согласован на пост главы нового Кабмина.
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в історії України ти залишишся хіба що як відбиток гівна
дегенерат хламідія через тєлєгу.
мабуть, ми того заслужили!
але,
війназима буде довгою! воюватимерзнути будуть всі!