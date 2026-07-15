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Новости Новый Кабмин Кадровые изменения в правительстве
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Корецкий назвал приоритеты будущего правительства. Шмыгаль и Бережная точно остаются, - Василевская-Смаглюк

Как украинцы относятся к созданию правительства национального единства?

Заседание фракции "Слуги народа" в настоящее время проходит без участия президента Владимира Зеленского. Кандидат в премьер-министры Сергей Корецкий рассказывает о своей биографии и достижениях в корпоративном секторе.

Об этом сообщила в Telegram-канале депутат от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк, сообщает Цензор.НЕТ.

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По ее словам, ожидается, что вечером при участии президента будет сформирован пакет с новыми министрами, который завтра будет поставлен на голосование в Верховной Раде. Завтра заседание начнется с назначения премьера, и примерно до 18:00 парламент будет рассматривать и голосовать за пакет министров.

Отдельно она отметила, что Корецкий планирует восстановить полноценное министерство сельского хозяйства.

"Несмотря на расследование в НАБУ, он видит на этой должности Тараса Высоцкого", - уточнила народный депутат.

На чем сосредоточится Корецкий?

Также отмечается, что основное внимание Корецкий планирует уделить перезимовке, поскольку предполагает, что следующая зима будет не легче, чем предыдущая.

Кроме того, он заявляет о полной и всесторонней поддержке Министерства обороны и планирует заниматься вопросами психического и ментального здоровья украинцев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сегодня "СН" выдвинет кандидатуру Корецкого на пост премьера, он уже инициировал встречи с фракциями ВР, - Железняк

Кто останется в правительстве?

"Спросила у господина Корецкого, есть ли у него команда, с которой он планирует пойти работать в правительство, и попросила назвать их поименно. Он сказал, что вечером предоставит полный список. На данный момент известно, что Бережная и Шмыгаль точно остаются", - добавила Василевская-Смаглюк.

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Как сообщалось, 14 июля Верховная Рада отправила в отставку премьер-министра Свириденко.

Что этому предшествовало?

  • Как отмечалось, премьер-министр Юлия Свириденко уйдет с поста из-за изменения политической стратегии Украины.
  • По словам Железняка, Свириденко, вероятно, будет назначена послом в США, на должность премьера рассматриваются 4 кандидата.
  • Василенко-Смаглюк сообщает, что "Слуга народа" 14 июля обсудит кадровые вопросы. Кандидаты на пост премьера - Корецкий, Шмыгаль и Федоров.
  • По данным источников Цензор.НЕТ, глава "Нафтогаза" Корецкий на 90% согласован на пост главы нового Кабмина.

Читайте: Свириденко должна была возглавить ОП, а Буданов - Генштаб. Все переиграли, потому что Стефанишиной грозит подозрение, - источник

Автор: 

Кабмин (13860) Василевская-Смаглюк Ольга (71) Корецкий Сергей (15)
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Топ комментарии
+17
Окремо вона зазначила, що Корецький планує повернути повноцінне аграрне міністерство."Незважаючи на провадження в НАБУ, бачить на цій посаді Тараса Висоцького", - уточнила нардепка.

"Країна мрій"... Знову купу міністерств настворюють, гроші ж дівати більше не має куди.

Підозра від НАБУ, тепер мабуть найраща "рекомендація" на посаду міністра?
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15.07.2026 10:46 Ответить
+8
це віщає ця смаглюк що закликала людей коритися окупантам бо вони цивільних не тронуть.падлюка тупорила.
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15.07.2026 10:57 Ответить
+6
Гойдалки зеленського упродовж 7 років ОСОБИСТОГО ЗБАГАЧЕННЯ на крові Українців😡🤬😡🤬😡❤️🇪🇺🇺🇦‼️⚔️🫡😡🤬
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15.07.2026 10:51 Ответить

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