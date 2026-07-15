Корецький назвав пріоритети майбутнього уряду. Шмигаль та Бережна точно залишаються, - Василевська-Смаглюк

Засідання фракції "Слуги народу" наразі відбувається без участі президента Володимира Зеленського. Кандидат у прем'єри Сергій Корецький розказує свою біографію та про здобутки в корпоративному секторі.

Про це повідомила у телеграм-каналі депутатка від "Слуги народу" Ольга Василевська-Смаглюк, інформує Цензор.НЕТ.

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За її словами, очікується, що ввечері за участі президента буде сформовано пакет з новими міністрами, який завтра буде голосувати ВР. Завтра засідання почнеться з призначення премʼєра, і десь до 18.00 парламент буде розглядати і голосувати пакет міністрів.

Окремо вона зазначила, що Корецький планує повернути повноцінне аграрне міністерство.

"Незважаючи на провадження в НАБУ, бачить на цій посаді Тараса Висоцького", - уточнила нардепка.

На чому сфокусується Корецький?

Також зазначається, що основний фокус Корецький планує навести на проходження зими, оскільки передбачає, що наступна зима буде не легшою, ніж попередня.

Також зазначає про повну і тотальну підтримку Міністерства оборони і планує займатися психічним та ментальним здоровʼям українців.

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Хто залишиться в уряді?

"Запитала в пана Корецького, чи є в нього команда з якою він планує піти працювати в уряд і попросила назвати їх поіменно. Сказав, що ввечері надасть повний список. Наразі відомо, що Бережна (віцепрем'єр-міністерка з гуманітарної політики, міністерка культури України Тетяна Бережна. - Ред.), Шмигаль (очільник Міненерго Денис Шмигаль. - Ред.) точно залишаються", - додала Василевська-Смаглюк.

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Як повідомлялося, 14 липня Верховна Рада відправила у відставку прем’єр-міністерку Свириденко.

Що передувало?

Як зазначалося, прем'єрка Юлія Свириденко піде з посади через зміну політичної стратегії України.

За словами Железняка, Свириденко, ймовірно, буде призначена послом у США, на посаду прем’єра розглядаються 4 кандидати.

Василенко-Смаглюк інформує, що "Слуга народу" 14 липня обговорить кадрові питання. Кандидати на прем’єра - Корецький, Шмигаль і Федоров.

За даними джерел Цензор.НЕТ, очільник "Нафтогазу" Корецький на 90% погоджений на голову нового Кабміну.

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