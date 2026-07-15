Сьогодні "СН" внесе кандидатуру Корецького на посаду прем’єра, він вже ініціював зустрічі з фракціями ВР, - Железняк

Сьогодні, 15 липня, на 9:30 збереться фракція "Слуга народу" та формально внесе подання на призначення Сергія Корецького премʼєр-міністром.

Про це пише у телеграм-каналі нардеп "Голосу" Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

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Фракція "Слуга народу" офіційно внесе кандидатуру Корецького

За його словами, сьогодні всі фракції та групи вже отримали запрошення від Корецького провести зустріч. "Голос" з ним на 15:30 зустрічається.

"Це, до речі, перший з 4-х премʼєрів, який сам ініціював процедуру консультацій", - уточнив нардеп.

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За його інформацією, паралельно президент проводить свої зустрічі щодо кадрових питань.

"Зокрема, десь скоро має бути його зустріч з Михайлом Федоровим і дізнаємось рішення по Міноборони", - уточнив він

Також Железняк інформує, що ввечері відбудеться ще одне засідання фракції "СН", вже з президентом. Там мають оголосити вже список майже всіх кадрових ротацій та призначень.

Верховна Рада 16 липня розпочне призначення прем'єра та нового складу уряду

Завтра з 10:00 Рада почне призначення премʼєра та міністрів.

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Як повідомлялося, 14 липня Верховна Рада відправила у відставку прем’єр-міністерку Свириденко.

Що передувало?

Як зазначалося, прем'єрка Юлія Свириденко піде з посади через зміну політичної стратегії України.

За словами Железняка, Свириденко, ймовірно, буде призначена послом у США, на посаду прем’єра розглядаються 4 кандидати.

Василенко-Смаглюк інформує, що "Слуга народу" 14 липня обговорить кадрові питання. Кандидати на прем’єра - Корецький, Шмигаль і Федоров.

За даними джерел Цензор.НЕТ, очільник "Нафтогазу" Корецький на 90% погоджений на голову нового Кабміну.

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