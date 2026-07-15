Сегодня "СН" внесет кандидатуру Корецкого на пост премьера, он уже инициировал встречи с фракциями ВР, - Железняк
Сегодня, 15 июля, в 9:30 состоится заседание фракции"Слуга народа", на котором будет формально внесено предложение о назначении Сергея Корецкого премьер-министром.
Об этом пишет в Telegram-канале народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк, сообщает Цензор.НЕТ.
Фракция "Слуга народа" официально выдвинет кандидатуру Корецкого
По его словам, сегодня все фракции и группы уже получили приглашение от Корецкого провести встречу. "Голос" встретится с ним в 15:30.
"Это, кстати, первый из четырех премьеров, который сам инициировал процедуру консультаций", — уточнил народный депутат.
По его информации, параллельно президент проводит свои встречи по кадровым вопросам.
"В частности, в ближайшее время должна состояться его встреча с Михаилом Федоровым, и мы узнаем решение по Минобороны", — уточнил он
Также Железняк сообщает, что вечером состоится еще одно заседание фракции "СН", уже с президентом. Там должны объявить список почти всех кадровых ротаций и назначений.
Верховная Рада 16 июля приступит к назначению премьера и нового состава правительства
Завтра с 10:00 Рада начнет назначение премьера и министров.
Как сообщалось, 14 июля Верховная Рада отправила в отставку премьер-министра Свириденко.
Что этому предшествовало?
- Как отмечалось, премьер-министр Юлия Свириденко уйдет с поста из-за изменения политической стратегии Украины.
- По словам Железняка, Свириденко, вероятно, будет назначена послом в США, на должность премьера рассматриваются 4 кандидата.
- Василенко-Смаглюк сообщает, что "Слуга народа" 14 июля обсудит кадровые вопросы. Кандидаты на пост премьера — Корецкий, Шмыгаль и Федоров.
- По данным источников Цензор.НЕТ, глава "Нафтогаза" Корецкий на 90% согласован на пост главы нового Кабмина.
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Вони щось вносять😂😂😂😂😂😂😂😂 маріонетки дроговартістні для народу, набридливі і огидні.