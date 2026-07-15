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Новини Новий Кабмін Засідання фракції Слуга народу
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Досвід Корецького буде корисним, коли Україна готується до, ймовірно, найважчої зими в історії, - "слуга народу" Арахамія

Арахамія розповів про зустріч фракції Слуга народу з Корецьким

Давид Арахамія розповів про засідання фракції "Слуга народу" із Сергієм Корецьким, під час якої обговорювали його бачення роботи Кабінету Міністрів та структури уряду.

Про це він повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Сергій Корецький має вагомий досвід в корпоративному та державному секторі, добре зарекомендував себе в "Укрнафті", в "Нафтогазі". Минулий опалювальний сезон газ, по факту, був єдиним енергоресурсом, який стабільно постачався споживачам попри атаки на потужності видобутку та зберігання. Вважаємо такий досвід надзвичайно корисним, особливо зараз, коли Україна готується до, ймовірно, найважчої зими в нашій історії", - розповів голова фракції.

Корецький назвав серед пріоритетів роботи уряду підтримку людей, підготовку до опалювального сезону, зміцнення Сил оборони, захист інфраструктури.

Читайте: Корецький назвав пріоритети майбутнього уряду. Шмигаль та Бережна точно залишаються, - Василевська-Смаглюк

Що передувало?

  • Як зазначалося, прем'єрка Юлія Свириденко піде з посади через зміну політичної стратегії України.
  • За словами Железняка, Свириденко, ймовірно, буде призначена послом у США, на посаду прем’єра розглядаються 4 кандидати.
  • Василенко-Смаглюк інформує, що "Слуга народу" 14 липня обговорить кадрові питання. Кандидати на прем’єра - Корецький, Шмигаль і Федоров.
  • За даними джерел Цензор.НЕТ, очільник "Нафтогазу" Корецький на 90% погоджений на голову нового Кабміну.

Читайте: Федорову варто дати ще пів року на втілення ідей у Міноборони, - "слуга народу" Веніславський

Автор: 

Арахамія Давид (1092) Слуга народу (2871) Корецький Сергій (47)
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Топ коментарі
+11
в якій твоїй історія , макака срана

в історії України ти залишишся хіба що як відбиток гівна
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15.07.2026 11:23 Відповісти
+8
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15.07.2026 11:25 Відповісти
+8
хто, ****, керує україною?
дегенерат хламідія через тєлєгу.
мабуть, ми того заслужили!

але, війна зима буде довгою!
воювати мерзнути будуть всі!
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15.07.2026 11:26 Відповісти

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