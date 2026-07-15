Зеленский анонсировал кадровые изменения в ряде посольств

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в ближайшее время состоятся кадровые изменения среди послов Украины.

Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, сообщает Цензор.НЕТ.

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Кадровые изменения в посольствах

Президента спросили, стоит ли ожидать замены посла Украины в США в ближайшее время, на что он ответил:

"Что касается дипломатического корпуса, я бы не стал отвечать исключительно о посольстве в США. Там есть свои выводы. Безусловно, дыма без огня не бывает. Но у нас есть несколько посольств. Мы сейчас обсудим с первым заместителем (руководителя ОП. — Ред.) господином Кислицей и, безусловно, с министром иностранных дел господином Сибигой список послов Украины в других государствах, которых будет заменено".

Зеленский добавил, что о принятых решениях объявят позже, отметив, что пока нет "окончательного варианта".

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Что этому предшествовало?

Ранее сообщалось, что чрезвычайный и полномочный посол Украины в США Ольга Стефанишина попросила о завершении дипломатической службы по личным обстоятельствам.

Народный депутат Алексей Гончаренко сообщал, что Национальное антикоррупционное бюро Украины может предъявить подозрение послу Украины в США Ольге Стефанишиной.

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