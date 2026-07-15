Федоров підтвердив, що залишає посаду міністра оборони України

Міністр оборони Михайло Федоров підбив підсумки роботи у відомстві та назвав головні досягнення для України та війська на посаді. Він наголосив, що продовжить працювати заради місії.

Про це Федоров повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

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Заява Федорова

Федоров опублікував підсумковий звіт про роботу відомства та подякував команді, військовим і партнерам.

"Це була велика честь — служити українському народу на посаді Міністра оборони", — наголосив він.

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За його словами, команді Міністерства оборони вдалося:

відключити росіянам Starlink, що кардинально зменшило їхні можливості вести ефективну війну дронів;

отримавши Міноборони без бюджету, ризикнути, взяти кошти з грошового забезпечення з кінця року та ефективно інвестувати їх у mid-strike, FPV на оптоволокні, дешеву розвідку, НРК, дрони-перехоплювачі та deep-strike дрони. Закупити за чотири місяці більше дронів, ніж за весь минулий рік;

запустити "Логістичний локдаун" як окрему програму з окремим фінансуванням, що разом із правильними закупівлями та підтримкою топпідрозділів дало змогу відрізати логістику ворога й розпочати ізоляцію Криму;

продовжити програму фінансування Лінії дронів, яка є фундаментом для закупівлі дронів для Сил безпілотних систем;

запустити програму підтримки сучасних дроново-штурмових підрозділів, які насамперед воюють технологіями;

запровадити 70% передоплати за закупівлі через єБали на порталі Brave1 Маркет;

кардинально змінити систему закупівель. Запустити перші тендери на далекобійну артилерію та сотні тисяч дронів, що економить державному бюджету мільярди доларів;

уперше закупити тисячі пікапів, багі та квадроциклів для війська. І ще й через тендер;

інтегрувати Павла Лазаря в Повітряні Сили, впровадити процедуру розбору кожної масованої атаки (After Action Review). За цей час відсоток перехоплення дронів зріс з 83% до 91%, а крилатих ракет — із 47% до 87%;

уперше законтрактувати ракети для Patriot PAC-2 GEM-T, а також подати заявку через європейський кредит на закупівлю ракет PAC-3;

запустити базовий рівень забезпечення дронами для бригад та корпусів. Уже з липня всі бойові бригади та корпуси почнуть отримувати прогнозовані постачання дронів без ручного втручання. Це дає змогу прогнозувати свої подальші дії;

запустити масштабну грантову програму для виробників вибухових речовин і ракет;

розпочати непопулярну, але надзвичайно важливу трансформацію війська: контракти для всіх із визначеними строками служби та відстрочками, запровадження однієї з найвищих у світі заробітних плат для піхоти та штурмовиків, відкриття ринку іноземного рекрутингу за прозорими й привабливими ринковими умовами, нові інструменти для стимулювання повернення військовослужбовців, які самовільно залишили частину;

провести три засідання "Рамштайну", де вдалося вийти з інформаційної пастки росіян про нібито нашу поразку та повернути партнерам віру в Україну. Було оголошено про $40 млрд підтримки на цей рік (і це без урахування європейського кредиту);

запустити механізм використання європейського кредиту на наші воєнні пріоритети. Це було окреме складне бюрократичне завдання, яке вдалося реалізувати;

знайти шлях масштабування дешевих ракет проти реактивних шахедів. Підписати рекордний контракт;

провести успішне тестування балістики, яка розроблялася в зоні відповідальності МО. Кардинально змінити технічне завдання та довели максимальну точність. На 30% зменшити ціну;

підписати контракт на закупівлю літаків Gripen, які дадуть змогу збивати літаки СУ, носії КАБів;

разом з військовими спланувати та реалізувати операцію "Ашан", що зупинила механізований наступ ворога на пів року;

відкрити експорт у межах програми Drone Deal, щоб залучити інвестиції та збільшити виробництво оборонно-промислового комплексу (ОПК);

запустити Trophy Lab — надати можливість для партнерів вивчати російські воєнні розробки;

запустити Defense AI Center A1, щоб пришвидшити впровадження штучного інтелекту у війну.

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Також він визнав, що не вдалося завершити трансформацію Міноборони за стандартами НАТО, перевести всі закупівлі на тендери та сформувати культуру відповідальності за ухвалені рішення.

"Дякую кожному й кожній, хто захищає Україну та працює заради перемоги. Дякую всій своїй команді за ефективну службу 24/7. Окремо дякую своїй родині за терпіння. Дякую всім за підтримку! Я продовжу працювати заради місії, з якою прийшов раніше до Міністерства оборони, — перемагати ворога асиметрією, швидкістю інновацій і силою організації. Далі буде", — додав він.

Що передувало?

14 липня парламент відправив у відставку прем'єрку Юлію Свириденко. Разом із нею звільнено кожного з міністрів.

Раніше Цензор.НЕТ писав, що позиції міністра оборони Михайла Федорова перед значним переформатуванням уряду суттєво послабилися - у Верховній Раді дедалі впевненіше говорять про його можливу заміну на чинного голову МВС Ігоря Клименка.

15 липня ЗМІ повідомили, що президент Володимир Зеленський запропонує чинного міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка на посаду очільника Міністерства оборони в новому уряді замість Михайла Федорова. На його думку, останній "провалив реформу ТЦК".

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