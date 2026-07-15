Федоров підтвердив, що залишає посаду міністра оборони України
Міністр оборони Михайло Федоров підбив підсумки роботи у відомстві та назвав головні досягнення для України та війська на посаді. Він наголосив, що продовжить працювати заради місії.
Про це Федоров повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.
Заява Федорова
Федоров опублікував підсумковий звіт про роботу відомства та подякував команді, військовим і партнерам.
"Це була велика честь — служити українському народу на посаді Міністра оборони", — наголосив він.
За його словами, команді Міністерства оборони вдалося:
- відключити росіянам Starlink, що кардинально зменшило їхні можливості вести ефективну війну дронів;
- отримавши Міноборони без бюджету, ризикнути, взяти кошти з грошового забезпечення з кінця року та ефективно інвестувати їх у mid-strike, FPV на оптоволокні, дешеву розвідку, НРК, дрони-перехоплювачі та deep-strike дрони. Закупити за чотири місяці більше дронів, ніж за весь минулий рік;
- запустити "Логістичний локдаун" як окрему програму з окремим фінансуванням, що разом із правильними закупівлями та підтримкою топпідрозділів дало змогу відрізати логістику ворога й розпочати ізоляцію Криму;
- продовжити програму фінансування Лінії дронів, яка є фундаментом для закупівлі дронів для Сил безпілотних систем;
- запустити програму підтримки сучасних дроново-штурмових підрозділів, які насамперед воюють технологіями;
- запровадити 70% передоплати за закупівлі через єБали на порталі Brave1 Маркет;
- кардинально змінити систему закупівель. Запустити перші тендери на далекобійну артилерію та сотні тисяч дронів, що економить державному бюджету мільярди доларів;
- уперше закупити тисячі пікапів, багі та квадроциклів для війська. І ще й через тендер;
- інтегрувати Павла Лазаря в Повітряні Сили, впровадити процедуру розбору кожної масованої атаки (After Action Review). За цей час відсоток перехоплення дронів зріс з 83% до 91%, а крилатих ракет — із 47% до 87%;
- уперше законтрактувати ракети для Patriot PAC-2 GEM-T, а також подати заявку через європейський кредит на закупівлю ракет PAC-3;
- запустити базовий рівень забезпечення дронами для бригад та корпусів. Уже з липня всі бойові бригади та корпуси почнуть отримувати прогнозовані постачання дронів без ручного втручання. Це дає змогу прогнозувати свої подальші дії;
- запустити масштабну грантову програму для виробників вибухових речовин і ракет;
- розпочати непопулярну, але надзвичайно важливу трансформацію війська: контракти для всіх із визначеними строками служби та відстрочками, запровадження однієї з найвищих у світі заробітних плат для піхоти та штурмовиків, відкриття ринку іноземного рекрутингу за прозорими й привабливими ринковими умовами, нові інструменти для стимулювання повернення військовослужбовців, які самовільно залишили частину;
- провести три засідання "Рамштайну", де вдалося вийти з інформаційної пастки росіян про нібито нашу поразку та повернути партнерам віру в Україну. Було оголошено про $40 млрд підтримки на цей рік (і це без урахування європейського кредиту);
- запустити механізм використання європейського кредиту на наші воєнні пріоритети. Це було окреме складне бюрократичне завдання, яке вдалося реалізувати;
- знайти шлях масштабування дешевих ракет проти реактивних шахедів. Підписати рекордний контракт;
- провести успішне тестування балістики, яка розроблялася в зоні відповідальності МО. Кардинально змінити технічне завдання та довели максимальну точність. На 30% зменшити ціну;
- підписати контракт на закупівлю літаків Gripen, які дадуть змогу збивати літаки СУ, носії КАБів;
- разом з військовими спланувати та реалізувати операцію "Ашан", що зупинила механізований наступ ворога на пів року;
- відкрити експорт у межах програми Drone Deal, щоб залучити інвестиції та збільшити виробництво оборонно-промислового комплексу (ОПК);
- запустити Trophy Lab — надати можливість для партнерів вивчати російські воєнні розробки;
- запустити Defense AI Center A1, щоб пришвидшити впровадження штучного інтелекту у війну.
Також він визнав, що не вдалося завершити трансформацію Міноборони за стандартами НАТО, перевести всі закупівлі на тендери та сформувати культуру відповідальності за ухвалені рішення.
"Дякую кожному й кожній, хто захищає Україну та працює заради перемоги. Дякую всій своїй команді за ефективну службу 24/7. Окремо дякую своїй родині за терпіння. Дякую всім за підтримку! Я продовжу працювати заради місії, з якою прийшов раніше до Міністерства оборони, — перемагати ворога асиметрією, швидкістю інновацій і силою організації. Далі буде", — додав він.
Що передувало?
- 14 липня парламент відправив у відставку прем'єрку Юлію Свириденко. Разом із нею звільнено кожного з міністрів.
- Раніше Цензор.НЕТ писав, що позиції міністра оборони Михайла Федорова перед значним переформатуванням уряду суттєво послабилися - у Верховній Раді дедалі впевненіше говорять про його можливу заміну на чинного голову МВС Ігоря Клименка.
- 15 липня ЗМІ повідомили, що президент Володимир Зеленський запропонує чинного міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка на посаду очільника Міністерства оборони в новому уряді замість Михайла Федорова. На його думку, останній "провалив реформу ТЦК".
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