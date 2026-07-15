Зеленський запропонує Клименка на посаду голови Міноборони, бо Федоров "провалив реформу ТЦК", - Железняк

Президент Володимир Зеленський запропонує чинного міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка на посаду очільника Міністерства оборони в новому уряді замість Михайла Федорова. На його думку, останній "провалив реформу ТЦК".

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк та пише "Суспільне" із посиланням на нардепів "Слуги народу", передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Через що таке рішення по Федорову

"Президент сказав фракції, що внесе Клименко на посаду Міноборони. Про майбутнє Федорова "буде десь поруч". Тобто залишається взагалі без посади... Зеленський сказав, що не може обирати між Сирським та Федоровим. І сказав, що останній провалив реформу ТЦК", — зазначив Железняк.

"Президент запропонує Клименка замість Федорова на посаду міністра оборони", — про це "Суспільному" сказали народні депутати "Слуги народу" після зустрічі із Зеленським на фракції 15 липня.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський ухвалить рішення щодо міністра оборони після консультацій із Федоровим, Сирським та Корецьким

Водночас, пише "Українська правда", Зеленський на зустрічі з депутатами заявив, що у Федорова системний конфлікт з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським і армією, який ніяк не виходить вирішити.

"Він (президент – ред.) сказав, що по-хорошому треба звільнити і Федорова, і Сирського (головнокомандувача ЗСУ – ред.), але він зараз це зробити не може", — розповів співрозмовник УП.

За словами джерел видання, Федоров залишається у команді президента, "але що робитиме далі - стане більше відомо наступного тижня".

А РБК-Україна з посиланням на джерела вказує, що Зеленський звільняє Федорова, бо у того "різне бачення війни" із Сирським.

"По-друге, президент сказав, що Федоров та міністерство робили закупівлі на власний розсуд, а не так, як це запитували Генштаб та військові. Це зокрема стосувалось, наприклад, закупівлі артснарядів", — сказав співрозмовник.

Читайте також: З голосами на призначення Федорова в уряд є проблеми, - Железняк

Що передувало?

14 липня парламент відправив у відставку прем'єрку Юлію Свириденко. Разом із нею звільнено кожного з міністрів.

Раніше Цензор.НЕТ писав, що позиції міністра оборони Михайла Федорова перед значним переформатуванням уряду суттєво послабилися - у Верховній Раді дедалі впевненіше говорять про його можливу заміну на чинного голову МВС Ігоря Клименка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ймовірний уряд Корецького: нові міністерства, Шмигаль залишається, інтрига щодо Федорова продовжується, - Железняк