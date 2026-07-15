Зеленский предложит Клименко на должность главы Минобороны, потому что Федоров "провалил реформу ТЦК", — Железняк

Президент Владимир Зеленский предложит действующего министра внутренних дел Игоря Клименко на должность главы Министерства обороны в новом правительстве вместо Михаила Федорова. По его мнению, последний "провалил реформу ТЦК".

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, пишет "Суспільне" со ссылкой на народных депутатов от партии "Слуга народа", передает Цензор.НЕТ.

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Почему принято такое решение в отношении Федорова

"Президент сообщил фракции, что назначит Клименко на пост министра обороны. О будущем Федорова сказал, что он "будет где-то рядом". То есть останется вообще без должности... Зеленский заявил, что не может выбирать между Сырским и Федоровым. И добавил, что последний провалил реформу ТЦК", — отметил Железняк.

"Президент предложит Клименко вместо Федорова на должность министра обороны", — об этом "Суспільному" сообщили народные депутаты от "Слуги народа" после встречи с Зеленским на фракции 15 июля.

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В то же время, пишет "Украинская правда", Зеленский на встрече с депутатами заявил, что у Федорова системный конфликт с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским и армией, который никак не удается разрешить

"Он (президент. – Ред.) сказал, что по-хорошему нужно уволить и Федорова, и Сырского (главнокомандующего ВСУ. – Ред.), но он сейчас этого сделать не может", – рассказал собеседник УП.

По словам источников издания, Федоров остается в команде президента, "но что будет делать дальше – станет больше известно на следующей неделе".

А РБК-Украина со ссылкой на источники отмечает, что Зеленский увольняет Федорова, потому что у того "разное видение войны" с Сырским.

"Во-вторых, президент сказал, что Федоров и министерство делали закупки по собственному усмотрению, а не так, как это запрашивали Генштаб и военные. Это в частности касалось, например, закупки артснарядов", - отметил собеседник.

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Что этому предшествовало?

14 июля парламент отправил в отставку премьер-министра Юлию Свириденко. Вместе с ней были уволены все министры.

Ранее Цензор.НЕТ писал, что позиции министра обороны Михаила Федорова перед значительной перестройкой правительства существенно ослабли — в Верховной Раде всё увереннее говорят о его возможной замене на действующего главу МВД Игоря Клименко.

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