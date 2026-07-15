Новое вероятное правительство Корецкого: Ким возглавит Минветеранов, интрига вокруг Федорова сохраняется, - Железняк

Стал известен обновленный список кадровых назначений в будущем правительстве Сергея Корецкого. Среди вариантов — вероятное назначение главы Николаевской ОГА Виталия Кима на должность министра по делам ветеранов и ВПЛ вместо Натальи Калмыковой. Интрига вокруг отставки главы Минобороны Михаила Федорова продлится как минимум до вечера.

Об этом пишет народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк, сообщает Цензор.НЕТ.

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Кто гарантированно останется на своих постах

По информации Железняка, в Кабмине Корецкого планируется сохранить костяк ключевых министров:

Денис Шмыгаль — должность первого вице-премьера — министра энергетики;

Татьяна Бережная — вице-премьер по вопросам культуры;

Сергей Марченко — остается министром финансов (хотя также обсуждается кандидатура его заместительницы Елизаветы Зыковой);

Виктор Ляшко — возглавит Минздрав;

Матвей Бедный — глава Минспорта;

Андрей Сибига — сохраняет за собой МИД.

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Новые лица и громкие отставки: Ким, Бутенко и Ферчук

В то же время вместо Натальи Калмыковой Министерство по делам ветеранов и ВПЛ предлагают передать главе Николаевской ОГА Виталию Киму. Должность министра образования вместо Оксена Лисового должен занять Андрей Бутенко (глава НАЗЯВО).

Министерство цифровой трансформации планируют передать Оксане Ферчук (известной топ-менеджерше в сфере телекоммуникаций и бизнеса). В сфере евроинтеграции состоится увольнение Тараса Качки, вместо которого вице-премьером станет представитель Украины в ЕС Всеволод Ченцов.

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Возвращение Минагропрода и Минрегиона

Министерство ресурсов разделяют на: Министерство экономики и экологии — возглавит Александр Кравченко;

Министерство аграрной политики — возвращается как самостоятельный орган под руководством Тараса Высоцкого. Министерство восстановления (которое покидает Алексей Кулеба) разделят на: Минрегион — министром станет народный депутат Виталий Безгин;

Мининфраструктуры, восстановления и транспорта — возглавит Николай Калашник (экс-глава Дарницкой РГА, в настоящее время представитель Киевской ОГА).

Кроме того, Министерство юстиции наконец возглавит председатель профильного комитета ВР Денис Маслов.

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Главная интрига: МВД и Минобороны

Как отмечает Железняк, Министерство внутренних дел по-прежнему возглавляет Игорь Клименко, однако его кандидатуру активно рассматривают на должность министра обороны. Судьба нынешнего главы МОУ Михаила Федорова остается нерешенной: по словам нардепа, окончательный вердикт Банковая вынесет только сегодня после 18:00.

Что этому предшествовало?

Как отмечалось, премьер-министр Юлия Свириденко уйдет с поста из-за изменения политической стратегии Украины.

По словам Железняка, Свириденко, вероятно, будет назначена послом в США, на пост премьера рассматриваются 4 кандидата.

Василенко-Смаглюк сообщает, что "Слуга народа" 14 июля обсудит кадровые вопросы. Кандидаты на пост премьера — Корецкий, Шмыгаль и Федоров.

По данным источников Цензор.НЕТ, глава "Нафтогаза" Корецкий на 90% согласован на пост главы нового Кабмина.

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