Новое вероятное правительство Корецкого: Ким возглавит Минветеранов, интрига вокруг Федорова сохраняется, - Железняк
Стал известен обновленный список кадровых назначений в будущем правительстве Сергея Корецкого. Среди вариантов — вероятное назначение главы Николаевской ОГА Виталия Кима на должность министра по делам ветеранов и ВПЛ вместо Натальи Калмыковой. Интрига вокруг отставки главы Минобороны Михаила Федорова продлится как минимум до вечера.
Об этом пишет народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк, сообщает Цензор.НЕТ.
Кто гарантированно останется на своих постах
По информации Железняка, в Кабмине Корецкого планируется сохранить костяк ключевых министров:
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Денис Шмыгаль — должность первого вице-премьера — министра энергетики;
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Татьяна Бережная — вице-премьер по вопросам культуры;
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Сергей Марченко — остается министром финансов (хотя также обсуждается кандидатура его заместительницы Елизаветы Зыковой);
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Виктор Ляшко — возглавит Минздрав;
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Матвей Бедный — глава Минспорта;
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Андрей Сибига — сохраняет за собой МИД.
Новые лица и громкие отставки: Ким, Бутенко и Ферчук
В то же время вместо Натальи Калмыковой Министерство по делам ветеранов и ВПЛ предлагают передать главе Николаевской ОГА Виталию Киму. Должность министра образования вместо Оксена Лисового должен занять Андрей Бутенко (глава НАЗЯВО).
Министерство цифровой трансформации планируют передать Оксане Ферчук (известной топ-менеджерше в сфере телекоммуникаций и бизнеса). В сфере евроинтеграции состоится увольнение Тараса Качки, вместо которого вице-премьером станет представитель Украины в ЕС Всеволод Ченцов.
Возвращение Минагропрода и Минрегиона
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Министерство ресурсов разделяют на:
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Министерство экономики и экологии — возглавит Александр Кравченко;
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Министерство аграрной политики — возвращается как самостоятельный орган под руководством Тараса Высоцкого.
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Министерство восстановления (которое покидает Алексей Кулеба) разделят на:
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Минрегион — министром станет народный депутат Виталий Безгин;
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Мининфраструктуры, восстановления и транспорта — возглавит Николай Калашник (экс-глава Дарницкой РГА, в настоящее время представитель Киевской ОГА).
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Кроме того, Министерство юстиции наконец возглавит председатель профильного комитета ВР Денис Маслов.
Главная интрига: МВД и Минобороны
Как отмечает Железняк, Министерство внутренних дел по-прежнему возглавляет Игорь Клименко, однако его кандидатуру активно рассматривают на должность министра обороны. Судьба нынешнего главы МОУ Михаила Федорова остается нерешенной: по словам нардепа, окончательный вердикт Банковая вынесет только сегодня после 18:00.
Что этому предшествовало?
- Как отмечалось, премьер-министр Юлия Свириденко уйдет с поста из-за изменения политической стратегии Украины.
- По словам Железняка, Свириденко, вероятно, будет назначена послом в США, на пост премьера рассматриваются 4 кандидата.
- Василенко-Смаглюк сообщает, что "Слуга народа" 14 июля обсудит кадровые вопросы. Кандидаты на пост премьера — Корецкий, Шмыгаль и Федоров.
- По данным источников Цензор.НЕТ, глава "Нафтогаза" Корецкий на 90% согласован на пост главы нового Кабмина.
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