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Новости Новый Кабмин
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Новое вероятное правительство Корецкого: Ким возглавит Минветеранов, интрига вокруг Федорова сохраняется, - Железняк

Сергей Корецкий

Стал известен обновленный список кадровых назначений в будущем правительстве Сергея Корецкого. Среди вариантов — вероятное назначение главы Николаевской ОГА Виталия Кима на должность министра по делам ветеранов и ВПЛ вместо Натальи Калмыковой. Интрига вокруг отставки главы Минобороны Михаила Федорова продлится как минимум до вечера.

Об этом пишет народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк, сообщает Цензор.НЕТ.

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Кто гарантированно останется на своих постах

По информации Железняка, в Кабмине Корецкого планируется сохранить костяк ключевых министров:

  • Денис Шмыгаль — должность первого вице-премьера — министра энергетики;

  • Татьяна Бережная — вице-премьер по вопросам культуры;

  • Сергей Марченко — остается министром финансов (хотя также обсуждается кандидатура его заместительницы Елизаветы Зыковой);

  • Виктор Ляшко — возглавит Минздрав;

  • Матвей Бедный — глава Минспорта;

  • Андрей Сибига — сохраняет за собой МИД.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский назвал Корецкого "самым подготовленным" кандидатом на пост премьера

Новые лица и громкие отставки: Ким, Бутенко и Ферчук

В то же время вместо Натальи Калмыковой Министерство по делам ветеранов и ВПЛ предлагают передать главе Николаевской ОГА Виталию Киму. Должность министра образования вместо Оксена Лисового должен занять Андрей Бутенко (глава НАЗЯВО).

Министерство цифровой трансформации планируют передать Оксане Ферчук (известной топ-менеджерше в сфере телекоммуникаций и бизнеса). В сфере евроинтеграции состоится увольнение Тараса Качки, вместо которого вице-премьером станет представитель Украины в ЕС Всеволод Ченцов.

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Возвращение Минагропрода и Минрегиона

  1. Министерство ресурсов разделяют на:

    • Министерство экономики и экологии — возглавит Александр Кравченко;

    • Министерство аграрной политики — возвращается как самостоятельный орган под руководством Тараса Высоцкого.

  2. Министерство восстановления (которое покидает Алексей Кулеба) разделят на:

    • Минрегион — министром станет народный депутат Виталий Безгин;

    • Мининфраструктуры, восстановления и транспорта — возглавит Николай Калашник (экс-глава Дарницкой РГА, в настоящее время представитель Киевской ОГА).

Кроме того, Министерство юстиции наконец возглавит председатель профильного комитета ВР Денис Маслов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Корецкий назвал приоритеты будущего правительства. Шмыгаль и Бережная точно остаются, — Василевская-Смаглюк

Главная интрига: МВД и Минобороны

Как отмечает Железняк, Министерство внутренних дел по-прежнему возглавляет Игорь Клименко, однако его кандидатуру активно рассматривают на должность министра обороны. Судьба нынешнего главы МОУ Михаила Федорова остается нерешенной: по словам нардепа, окончательный вердикт Банковая вынесет только сегодня после 18:00.

Что этому предшествовало?

  • Как отмечалось, премьер-министр Юлия Свириденко уйдет с поста из-за изменения политической стратегии Украины.
  • По словам Железняка, Свириденко, вероятно, будет назначена послом в США, на пост премьера рассматриваются 4 кандидата.
  • Василенко-Смаглюк сообщает, что "Слуга народа" 14 июля обсудит кадровые вопросы. Кандидаты на пост премьера — Корецкий, Шмыгаль и Федоров.
  • По данным источников Цензор.НЕТ, глава "Нафтогаза" Корецкий на 90% согласован на пост главы нового Кабмина.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Нардеп Железняк подвел итоги работы правительства Свириденко: Самый большой провал — системное накопление невыполненных реформ. ВИДЕО

Автор: 

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Топ комментарии
+7
Цікаво, Кім воював на колчаківських фронта? Чи так як блазень, чотирижди ухилянт?
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15.07.2026 17:23 Ответить
+5
Федорова звільнили бо він ламає корупційні схеми на постачанні продуктів та озброєння в ЗСУ. До того ж російськім агентам не сподобалось, що Федоров заблокував використання starlinka росіянами, збільшив кількість безпілотників та ФПВ дронів в ЗСУ. Це саме завдяки Федорову горять російські НПЗ, бо він збільшив виробництво. Також Зеленський розуміє, що якщо Федоров і надалі буде нарощувати виробництво, то Росія буде змушена закінчити війну, бо нафтопродукти основне джерело доходу Росії, а закінчення війни та програш на виборах приведуть Зеленського до в'язниці
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15.07.2026 17:27 Ответить
+4
Не чіпайте Федорова.
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15.07.2026 17:24 Ответить

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