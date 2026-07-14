Нардеп Железняк подвел итоги работы правительства Свириденко: назвал достижения и главные провалы

Перед отставкой премьер-министра Юлии Свириденко народный депутат Ярослав Железняк обнародовал собственную оценку работы правительства, выделив главные достижения и самые значительные, по его мнению, провалы Кабинета министров.

Как сообщает Цензор.НЕТ, "железный нардеп" обнародовал свои выводы в своем Facebook.

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Достижения, отмеченные Железняком

Среди положительных результатов работы правительства Ярослав Железняк назвал открытие двух переговорных кластеров с Европейским Союзом, разблокирование внешнего финансирования, открытие экспорта оружия и переход Министерства обороны вместе с закупочным агентством к закупке дронов через прозрачные тендеры.

Решения, принятые после скандалов

К шагам, которые, по словам депутата, были предприняты под давлением общества, Железняк отнес назначение нового руководства Государственной таможенной службы и Бюро экономической безопасности после резонансных скандалов, а также обновление наблюдательных советов "Энергоатома" и Оператора ГТС после ситуации, которую он назвал "Миндичгейтом".

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Невыполненные реформы и проблемы с Западом

Самым большим провалом правительства депутат назвал системное накопление невыполненных реформ. По его словам, по состоянию на июнь Украина не выполнила или имела высокий риск невыполнения 29 показателей программы Ukraine Facility, из-за чего правительству пришлось договариваться с Евросоюзом о переносе сроков выполнения отдельных обязательств.

Бюджет, бизнес и армия

Также Железняк заявил о срыве сотрудничества правительства с парламентом, внесении изменений в государственный бюджет без реального повышения зарплат военным, продолжении программ государственных выплат, которые он назвал популистскими, а также о договоренностях с МВФ относительно новой программы, которая, по его словам, предусматривает требования по повышению налогов.

Коррупция и приватизация

Среди других претензий к работе Кабмина депутат назвал проблемы с реализацией реформы армии, рекордное количество членов правительства, ставших фигурантами коррупционных расследований, отсутствие обещанного моратория на проверки бизнеса, медленную приватизацию и, по его оценке, провал в борьбе с коррупцией. Он также упомянул ситуацию вокруг НАБУ, САП и реакцию власти на "Миндичгейт".

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