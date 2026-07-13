Рада рассмотрит заявление Свириденко об отставке на ближайшем заседании, — "Слуга народа" Арахамия

В ближайшее время Верховная Рада рассмотрит заявление премьер-министра Юлии Свириденко об отставке.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии в Telegram.

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Рада готовится к рассмотрению отставки

По словам Арахамии, парламент рассмотрит заявление на ближайшем заседании. Он поблагодарил Юлию Свириденко за работу во главе правительства в сложный для страны период.

"Верховная Рада рассмотрит заявление Юлии Свириденко об отставке на ближайшем заседании. Благодарим Юлию Анатольевну за работу во главе правительства в самые тяжелые времена. Уверен, что ее опыт обязательно принесет пользу государству там, где требуется усиление", — написал он.

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В парламенте поддерживают смену стратегии

Арахамия также заявил, что в Верховной Раде поддерживают озвученные президентом Владимиром Зеленским направления изменения политической стратегии. Он подчеркнул, что Украина находится на новом этапе борьбы за независимость.

По его словам, необходимо укреплять внутреннюю устойчивость, быстрее реагировать на вызовы, в частности на атаки на АЗС, обстрелы приграничных территорий и удары по инфраструктуре. Также важно продолжать работу с международными партнерами и соседями.

Арахамия отметил, что часть направлений следует сохранить, другие — усилить, а некоторые требуют новой основы. По его словам, парламент должен обеспечить необходимые решения и законодательную базу. Он выразил уверенность, что Верховная Рада справится со своими задачами, а государство станет сильнее.

Ранее сообщалось, что в Раду поступило заявление об отставке премьер-министра Свириденко.

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Что этому предшествовало?

Как отмечалось, премьер-министр Юлия Свириденко уйдет с поста из-за изменения политической стратегии Украины.

По словам Железняка, Свириденко, вероятно, будет назначена послом в США, на пост премьера рассматриваются 4 кандидата.

Василенко-Смаглюк сообщает, что "Слуга народа" 14 июля обсудит кадровые вопросы. Кандидаты на пост премьера — Корецкий, Шмыгаль и Федоров.

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