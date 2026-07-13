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Новости Свириденко уходит с поста премьера
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В Раду поступило заявление об отставке премьер-министра Свириденко, — Стефанчук

Свириденко написала заявление об увольнении

В Верховную Раду Украины поступило заявление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко.

Об этом сообщил глава ВР Руслан Стефанчук, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Благодарен Юлии Анатольевне за работу во главе правительства в чрезвычайно сложное для государства время, вклад в укрепление экономики, поддержку людей и продвижение нашей страны на пути к Европейскому Союзу. Желаю успехов в дальнейшей деятельности", — написал Стефанчук.

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Что этому предшествовало?

  • Как отмечалось, премьер-министр Юлия Свириденко уйдет с поста из-за изменения политической стратегии Украины.
  • По словам Железняка, Свириденко, вероятно, будет назначена послом в США, на пост премьера рассматриваются 4 кандидата.
  • Василенко-Смаглюк сообщает, что "Слуга народа" 14 июля обсудит кадровые вопросы. Кандидаты на пост премьера — Корецкий, Шмыгаль и Федоров.

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Автор: 

ВР (28825) отставка (3125) Свириденко Юлия (507) Стефанчук Руслан (686)
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