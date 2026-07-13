В Раду поступило заявление об отставке премьер-министра Свириденко, — Стефанчук

В Верховную Раду Украины поступило заявление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко.

Об этом сообщил глава ВР Руслан Стефанчук, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"Благодарен Юлии Анатольевне за работу во главе правительства в чрезвычайно сложное для государства время, вклад в укрепление экономики, поддержку людей и продвижение нашей страны на пути к Европейскому Союзу. Желаю успехов в дальнейшей деятельности", — написал Стефанчук.

Читайте также: С голосами по назначению Федорова в правительство есть проблемы, — Железняк

Что этому предшествовало?

Как отмечалось, премьер-министр Юлия Свириденко уйдет с поста из-за изменения политической стратегии Украины.

По словам Железняка, Свириденко, вероятно, будет назначена послом в США, на пост премьера рассматриваются 4 кандидата.

Василенко-Смаглюк сообщает, что "Слуга народа" 14 июля обсудит кадровые вопросы. Кандидаты на пост премьера — Корецкий, Шмыгаль и Федоров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для смены правительства будет сложно собрать голоса в Раде, — Юрчишин