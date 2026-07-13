В Раду поступило заявление об отставке премьер-министра Свириденко, — Стефанчук
В Верховную Раду Украины поступило заявление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко.
Об этом сообщил глава ВР Руслан Стефанчук, сообщает Цензор.НЕТ.
"Благодарен Юлии Анатольевне за работу во главе правительства в чрезвычайно сложное для государства время, вклад в укрепление экономики, поддержку людей и продвижение нашей страны на пути к Европейскому Союзу. Желаю успехов в дальнейшей деятельности", — написал Стефанчук.
Что этому предшествовало?
- Как отмечалось, премьер-министр Юлия Свириденко уйдет с поста из-за изменения политической стратегии Украины.
- По словам Железняка, Свириденко, вероятно, будет назначена послом в США, на пост премьера рассматриваются 4 кандидата.
- Василенко-Смаглюк сообщает, что "Слуга народа" 14 июля обсудит кадровые вопросы. Кандидаты на пост премьера — Корецкий, Шмыгаль и Федоров.
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