Для смены правительства будет сложно собрать голоса в Раде, - Юрчишин

Инициировав смену правительства, президент Владимир Зеленский в очередной раз демонстрирует неуважение к своей парламентской команде.

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ заявил народный депутат фракции "Голос" Ярослав Юрчишин.

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"Такая внезапная активность, которая сначала анонсируется через Telegram-каналы, а уже потом подтверждается заявлениями президента и официальными встречами, в очередной раз демонстрирует: президент не ценит и вообще не рассматривает в качестве актива свою парламентскую команду. Ведь на самом деле не президент, согласно Конституции и законам, должен был бы инициировать разговор о смене Кабмина. Это должна быть инициатива именно большинства. Хотя то, что президент считает свою парламентскую фракцию исключительно исполнителями, а не частью своей активной команды, уже не новость", — отметил он.

Свириденко — хороший исполнитель, но Украине нужно проактивное правительство

Народный депутат считает нынешнего премьер-министра Юлию Свириденко хорошим исполнителем, но в сложных условиях она не является тем человеком, который будет проявлять в своей работе активность и искать варианты решения проблем.

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Энергетическое направление становится ключевым при формировании нового Кабмина

"Это было продемонстрировано и тогда, когда она была назначена. В частности, теми, кто рекомендовал ее на должность премьера. Это было во времена Ермака. Это человек, которого подбирал Ермак с одним требованием: выполнять, а не проявлять активность. Соответственно, в ситуации, когда нас, по словам президента, ждет долгая война, нужны люди, которые будут проактивно искать варианты, а не ждать, пока им скажут, что нужно делать. В этой конфигурации поиск технократа, то есть человека, имеющего опыт управления не только на государственном уровне, но и в бизнесе или на местном уровне, выглядит вполне логично. Опять же, то, что в списке кандидатов присутствуют и Корецкий, и Шмыгаль — представители энергетического сектора, в первую очередь, показывает, насколько важным этот сектор уже является сегодня и будет следующей зимой. Мы же понимаем, что Россия и впредь будет пытаться погрузить Украину в темноту, то есть выводить из строя наши энергетические активы. Поэтому здесь нужен человек, который сможет в этом предметно разбираться. Меня очень обрадовали слова (президента. – ред.) о стратегии. К сожалению, у нынешнего правительства нет никакой стратегии. То есть мы сейчас живем в формате: пережили день – и хорошо. Поэтому привлечение того же Корецкого – это, возможно, и попытка несколько изменить подход правительства в сторону более стратегического видения", – пояснил политик.

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Собрать голоса за новое правительство в Верховной Раде будет непросто

По словам Юрчишина, собрать необходимое количество голосов за смену правительства в Верховной Раде будет очень сложно.

"В последнее время "слуги" давали где-то 160 голосов, максимум — 180. То есть им нужно собрать ещё плюс 60–80 голосов. Надёжных партнёров в лице "Доверия", "За будущее" и других фракций, образовавшихся после распада ОПЖЗ, математически не хватит. Тем более что некоторые депутаты летом не очень активно посещают парламент. Мы же в этом вопросе видим негативную тенденцию двух последних пленарных недель. Даже в прошлый четверг единственное, что спасло Верховную Раду от очередного позора отсутствия голосов даже за постановления, — это постоянные ракетные угрозы, которые фактически не дали возможности по сути начать заседание. Мы его закончили, так и не начав. Поэтому для того, чтобы привлечь голоса других фракций, нужно как минимум инициировать с ними встречи кандидатов на должность для представления своих приоритетов, наработок, программ и тому подобного", — добавил он.

Нардеп обратил внимание, что любая смена правительства во время войны нежелательна.

"Как бы там ни было, но особенно господину Корецкому или Терехову, которые не работали в правительстве, для того, чтобы даже банально наладить управленческий процесс, потребуется некоторое время, которое мы потеряем на выполнение существенных текущих задач. Чем больше будет обновлено правительство, тем больше потребуется времени на притирку и вхождение в проблематику. Хотя можно только приветствовать то, что есть желание привлекать в правительственную команду активных членов комитетов Верховной Рады, поскольку называют людей, которые прорабатывали нормотворческую основу для работы в определенных направлениях. Тот же Денис Маслов, которого в очередной раз предлагают на пост министра юстиции. Очень надеюсь, что его все-таки назначат, поскольку у нас сейчас Министерство юстиции еще выполняет функции анализа законодательной базы в сфере евроинтеграции. Отсутствие руководителя этой структуры — на самом деле, большая проблема. Виталия Безгина предлагают на пост министра регионального развития, что тоже уже давно было очевидно. Если таких шагов будет больше, президент продемонстрирует, что он видит, слышит и предоставляет возможности для развития членам своей команды. Тогда, возможно, всё-таки удастся собрать достаточное количество голосов", — отметил Юрчишин.

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Отвечая на вопрос, будет ли фракция "Голос" голосовать за перестановки в Кабмине, парламентарий заявил: "Мы придерживаемся простой позиции: поддерживаем не людей или фамилии, а программу действий. Поэтому в уже давно зарегистрированном законопроекте, авторами которого являются мой коллега Роман Лозинский и многие другие, говорится, что отставка министра должна обязательно сопровождаться заслушиванием отчета. Ведь это итог того, что было сделано, чтобы понимать, какие вызовы стоят перед отраслью и кого можно назначать на следующий срок, и чтобы назначение также происходило с представлением программы. На сегодняшний день я не знаю, какая программа у того же Корецкого. Не факт, что она будет представлена перед голосованием. А у нас, как у фракции, конечно, будут вопросы к премьер-министру, которые мы хотели бы задать. Если это в очередной раз будет чисто номинально: президент предложил большинству, оно безальтернативно согласилось, то пусть они и голосуют. Здесь вопросов нет. Просто для того, чтобы голосовать за ту или иную кандидатуру, нужно понимать, чем она будет заниматься и какие у неё приоритеты".

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Что этому предшествовало?

Как отмечалось, премьер-министр Юлия Свириденко уйдет с поста из-за изменения политической стратегии Украины.

По словам Железняка, Свириденко, вероятно, будет назначена послом в США, на пост премьера рассматриваются 4 кандидата.

Василенко-Смаглюк сообщает, что "Слуга народа" 14 июля обсудит кадровые вопросы. Кандидаты на пост премьера — Корецкий, Шмыгаль и Федоров.

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