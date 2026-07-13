Для зміни уряду буде складно зібрати голоси у Раді, - Юрчишин

Ініціативою зміни уряду президент Володимир Зеленський вчергове демонструє неповагу до своєї парламентської команди.

Про це в коментарі Цензор.НЕТ сказав народний депутат фракції "Голос" Ярослав Юрчишин.

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"Така раптова активність, яка спочатку анонсується через Telegram-канали, а вже потім підтверджується заявами президента та офіційними зустрічами, вкотре демонструє: президент не цінує і взагалі не розглядає, як актив, свою парламентську команду. Бо насправді не президент згідно Конституції та законів мав би ініціювати розмову про зміну Кабміну. Це мала би бути ініціатива конкретно більшості. Хоча те, що президент вважає свою парламентську фракцію суто виконавцями, а не частиною своєї активної команди, вже не новина", - зауважив він.

Свириденко - хороший виконавець, але Україні потрібен проактивний уряд

Нардеп вважає нинішнього прем’єр-міністра Юлію Свириденко хорошим виконавцем, але в складних умовах вона не є тією людиною, яка проявлятиме в своїй роботі активність і шукатиме варіанти вирішення проблем.

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Енергетичний напрямок стає ключовим при формуванні нового Кабміну

"Це було продемонстровано й тоді, коли вона була призначена. Зокрема тим, хто рекомендував її на посаду прем'єра. Це було за часів Єрмака. Це людина, яку підбирав Єрмак з однією вимогою: виконувати, а не проявляти активність. Відповідно, у ситуації, коли на нас, за словами президента, очікує довга війна, потрібні люди, які будуть проактивно шукати варіанти, а не чекати, поки їм розкажуть, що треба робити. З цієї конфігурації пошук технократа, тобто людини, яка має досвід управління не лише на державному рівні, а і там в бізнесі чи на місцевому рівні, виглядає цілком логічно. Знову ж таки, те, що в переліку кандидатів присутні і Корецький, і Шмигаль - представники енергетичного сектору, в першу чергу, показує, наскільки важливим цей сектор вже є сьогодні і буде наступної зими. Ми ж розуміємо, що Росія й надалі намагатиметься занурити Україну в темінь, тобто вибивати наші енергетичні активи. Тож тут потрібна людина, яка зможе в цьому предметно розбиратися. Мене дуже втішили слова (президента. – ред.) про стратегію. На жаль, немає у нинішнього уряду ніякої стратегії. Тобто ми зараз живемо у форматі: пережили день та й добре. Тому залучення того ж Корецького, це, можливо, і намагання дещо поміняти урядовий підхід на більш стратегічне бачення", - пояснив політик.

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Зібрати голоси за новий уряд у Верховній Раді буде непросто

За словами Юрчишина, зібрати необхідну кількість голосів за зміну уряду у Верховній Раді буде дуже складно.

"Останнім часом "слуги" давали десь 160 голосів, максимум - 180. Тобто їм потрібно назбирати ще плюс 60-80 голосів. Безвідмовних партнерів у вигляді "Довіри, "За майбутнє" та інших груп, які утворилися на після розвалу ОПЖЗ, математично не вистачатиме. Тим більше, що деякі депутати влітку не дуже активно відвідують парламент. Ми ж в цьому питанні бачимо негативну тенденцію двох останніх пленарних тижнів. Навіть минулого четверга єдине, що врятувало Верховну Раду від чергової ганьби відсутності голосів навіть за постанови, це постійні ракетні небезпеки, які просто фактично не дали можливості по суті розпочати засідання. Ми його закінчили, так і не розпочавши. Тож для того, щоб залучити голоси інших фракцій, треба щонайменше ініціювати з ними зустрічі кандидатів на посаду для представлення своїх пріоритетів, напрацювань, програм і тому подібне", - додав він.

Нардеп звернув увагу, що будь-яка зміна уряду під час війни є небажаною.

"Як би там не було, але особливо пану Корецькому чи Терехову, які не працювали в уряді, для того, щоб навіть банально налагодити управлінський процес, буде необхідний якийсь час, який ми втратимо на виконання суттєвих поточних завдань. Чим більше оновлений буде уряд, тим більше притирання та входження в проблематику. Хоча можна лише привітати те, що є бажання залучати до урядової команди активних членів комітетів Верховної Ради, оскільки називають людей, які пропрацьовували нормотворчу рамку для роботи певних напрямків. Той же Денис Маслов, який вчергове пропонується на міністра юстиції. Дуже сподіваюсь, що таки призначать, оскільки у нас зараз Міністерство юстиції ще виконує функції аналізу законодавчої бази щодо євроінтеграції. Не мати очільника цієї структури - насправді, велика проблема. Віталія Безгіна пропонують на Міністерство регіонального розвитку, що теж вже давно напрошувалось. Якщо таких кроків буде більше, президент демонсторуватиме, що він бачить, чує і дає можливості для розвитку членам своєї команди. Тоді, можливо, таки вдасться зібрати достатню кількість голосів", - зазначив Юрчишин.

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Відповідаючи на питання, чи голосуватиме фракція "Голос" за зміну Кабміну, парламентар заявив: "Ми дотримуємося простої позиції: підтримуємо не людей чи прізвища, а програму дій. Тому у вже давно зареєстрований законопроєкт авторства мого колеги Романа Лозинського та багатьох інших, про те, що і відставка міністра має бути обов'язково заслуховуванням звіту. Бо це підсумок того, що було зроблено, щоби розуміти, які виклики в галузі і кого можна призначати на наступний термін, і щоб призначення теж відбувалося з представленням програми. На сьогодні я не знаю, яка програма у того ж Корецького. Не факт, що вона буде представлена перед голосуванням. А у нас, як у фракції, звісно, будуть питання до прем'єр-міністра, які ми хотіли б поставити. Якщо це вчергове буде суто номінально: президент запропонував більшості, вона безальтернативно погодилася, то хай вони й голосують. Тут питань немає. Просто для того, щоб голосувати за певну кандидатуру, потрібно розуміти, що вона робитиме, та які має пріоритети".

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Що передувало?

Як зазначалося, прем'єрка Юлія Свириденко піде з посади через зміну політичної стратегії України.

За словами Железняка, Свириденко, ймовірно, буде призначена послом у США, на посаду прем’єра розглядаються 4 кандидати.

Василенко-Смаглюк інформує, що "Слуга народу" 14 липня обговорить кадрові питання. Кандидати на прем’єра - Корецький, Шмигаль і Федоров.

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