Фріз про зміну уряду: Україні потрібні професійні міністри, а не чергові кадрові рокіровки

Для фракції "Європейська Солідарність" визначальними є професійність кандидатів на урядові посади та чіткий план дій Кабінету Міністрів.

Так Цензор.НЕТ прокоментувала заплановане оновлення уряду народний депутат "ЄС" Ірина Фріз.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

У "Європейській Солідарності" назвали критерії підтримки кандидатів

""Європейська Солідарність" - опозиційна фракція. Ми не підтримуємо кадрові питання лише тому, що їх пропонує влада. Для нас визначальними є професійність кандидата, бездоганна репутація, незалежність, чіткий план дій і готовність нести персональну відповідальність перед українським парламентом і суспільством. Саме цього сьогодні потребує держава, а не чергової фальш-фасадної рокіровки", - зазначила вона.

Також читайте: Каллас про кадрові зміни в уряді України: Це внутрішня справа. Нам потрібно бачити реформи

Фріз розкритикувала формат оновлення Кабміну

За словами Фріз, зміна уряду нагадує не кадрове оновлення, а ""корабель дурнів", де постійно міняють місцями пасажирів, але ніхто не бере відповідальності за курс".

"Різниця лише в тому, що для України це не комедія, а сувора реальність війни, в якій ціна управлінських помилок вимірюється людськими життями, втраченими можливостями й часом. На жаль, державним управлінням продовжують керувати не принципи професійності, відповідальності й підзвітності, а політична доцільність та передусім особиста лояльність до президента. Опозиція давно говорила про необхідність перезавантаження виконавчої влади, яка так і не спромоглась налагодити комунікацію з парламентом, вносила "сирі" та неякісні законопроєкти або взагалі намагалася обходити чинне законодавство через сумнівні експерименти постановами Кабінету Міністрів. Але Банкова вперто трималася за цей "кишеньковий" уряд, який дедалі більше втрачав керованість і довіру", - наголосила нардеп.

Фріз вважає, що найбільше занепокоєння викликає те, що чергове звільнення буде без звіту уряду.

"А замість формування дієвої парламентської коаліції, яка нестиме політичну відповідальність за створення та діяльність уряду, ми знову бачимо ставку на ситуативну більшість із депутатських груп та окремих депутатів, зокрема тих, хто раніше представляв ОПЗЖ. Такий підхід остаточно підміняє парламентський демократичний контроль владними кулуарними домовленостями. Замість формування професійного Кабінету Міністрів, який працюватиме на державу і буде підзвітний Верховній Раді, ми ризикуємо побачити чергове "переставляння ліжок у палаті". Як саме пересаджуватимуть міністрів із крісла в крісло - питання другорядне. Якщо не змінюються принципи управління, якість кадрової політики, якщо не з’являється відповідальність за результат, то зміна прізвищ нічого не вирішить. Владу цілком влаштовує нинішній стиль ручного управління. Вона його вибудувала під себе і навіть тоді, коли це негативно позначається на ефективності державних інституцій, довірі суспільства та взаємодії з міжнародними партнерами, намагається його втримати", - додала політик.

Читайте: Каллас про кадрові зміни в уряді України: Це внутрішня справа. Нам потрібно бачити реформи

Що передувало?

Як зазначалося, прем'єрка Юлія Свириденко піде з посади через зміну політичної стратегії України.

За словами Железняка, Свириденко, ймовірно, буде призначена послом у США, на посаду прем’єра розглядаються 4 кандидати.

Василенко-Смаглюк інформує, що "Слуга народу" 14 липня обговорить кадрові питання. Кандидати на прем’єра - Корецький, Шмигаль і Федоров.

Читайте: "Слуга народу" 14 липня обговорить кадрові питання. Кандидати на прем’єра - Корецький, Шмигаль і Федоров, - Василевська-Смаглюк