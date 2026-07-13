Фриз о смене правительства: Украине нужны профессиональные министры, а не очередные кадровые рокировки

Для фракции"Европейская Солидарность" определяющими факторами являются профессионализм кандидатов на правительственные должности и четкий план действий Кабинета министров.

Так прокомментировала запланированное обновление правительства народный депутат "ЕС" Ирина Фриз в интервью Цензор.НЕТ.

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В "Европейской Солидарности" назвали критерии поддержки кандидатов

"Европейская Солидарность" - оппозиционная фракция. Мы не поддерживаем кадровые вопросы только потому, что их предлагает власть. Для нас определяющими являются профессионализм кандидата, безупречная репутация, независимость, четкий план действий и готовность нести личную ответственность перед украинским парламентом и обществом. Именно этого сегодня нуждается государство, а не очередной фальшивой фасадной перестановки", - отметила она.

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Фриз раскритиковала формат обновления Кабмина

По словам Фриз, смена правительства напоминает не кадровое обновление, а "корабль дураков", где постоянно меняют местами пассажиров, но никто не берет на себя ответственность за курс.

"Разница лишь в том, что для Украины это не комедия, а суровая реальность войны, в которой цена управленческих ошибок измеряется человеческими жизнями, упущенными возможностями и временем. К сожалению, государственным управлением по-прежнему руководят не принципы профессионализма, ответственности и подотчетности, а политическая целесообразность и, прежде всего, личная лояльность президенту. Оппозиция давно говорила о необходимости перезагрузки исполнительной власти, которая так и не смогла наладить коммуникацию с парламентом, вносила "сырые" и некачественные законопроекты или вообще пыталась обойти действующее законодательство с помощью сомнительных экспериментов в виде постановлений Кабинета Министров. Но Банковая упорно держалась за это "карманное" правительство, которое все больше теряло управляемость и доверие", - подчеркнула народный депутат.

Фриз считает, что наибольшую тревогу вызывает то, что очередное увольнение произойдет без отчета правительства.

"А вместо формирования действенной парламентской коалиции, которая будет нести политическую ответственность за создание и деятельность правительства, мы снова видим ставку на ситуативное большинство из депутатских групп и отдельных депутатов, в частности тех, кто ранее представлял ОПЗЖ. Такой подход окончательно подменяет парламентский демократический контроль властными кулуарными договоренностями. Вместо формирования профессионального Кабинета министров, который будет работать на государство и будет подотчетен Верховной Раде, мы рискуем увидеть очередную "перестановку кроватей в палате". Как именно будут пересаживать министров с кресла на кресло - вопрос второстепенный. Если не меняются принципы управления, качество кадровой политики, если не появляется ответственность за результат, то смена фамилий ничего не решит. Власть вполне устраивает нынешний стиль ручного управления. Она выстроила его под себя и даже тогда, когда это негативно сказывается на эффективности государственных институтов, доверии общества и взаимодействии с международными партнерами, пытается его удержать", - добавила политик.

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Что этому предшествовало?

Как отмечалось, премьер-министр Юлия Свириденко уйдет с поста из-за изменения политической стратегии Украины.

По словам Железняка, Свириденко, вероятно, будет назначена послом в США, на пост премьера рассматриваются 4 кандидата.

Василенко-Смаглюк сообщает, что "Слуга народа" 14 июля обсудит кадровые вопросы. Кандидаты на пост премьера - Корецкий, Шмыгаль и Федоров.

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