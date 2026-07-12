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Новини Новий Кабмін
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Зеленський зустрівся з Тереховим: Досвід Харкова у підтримці людей може бути поширений на інші міста та громади

Зеленський, Терехов

У неділю, 12 липня, президент Володимир Зеленський провів зустріч з мером Харкова Ігорем Тереховим.

Про це глава держави розповів у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

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Про що говорили?

Президент зазначив, що виклики для міста дуже серйозні, оскільки Харків перебуває під щоденними російськими терористичними ударами.

"Важливо, що у Харкові при цьому є необхідна допомога людям та справді оперативна робота міських служб. Ми обговорили, як налаштована взаємодія між центральною та обласними і місцевими владами, ключові потреби наших громад і перспективи виконання тих рішень, які готуються", - сказав очільник держави. 

Зеленський наголосив, що плани стійкості мають бути реалізовані якнайшвидше.

"Досвід Харкова у підтримці людей може бути поширений і на інші наші міста та громади", - підсумував глава держави.

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Що передувало?

  • Як зазначалося, прем'єрка Юлія Свириденко піде з посади через зміну політичної стратегії України.
  • За словами Железняка, Свириденко, ймовірно, буде призначена послом у США, на посаду прем’єра розглядаються 4 кандидати.
  • Василенко-Смаглюк інформує, що "Слуга народу" 14 липня обговорить кадрові питання. Кандидати на прем’єра - Корецький, Шмигаль і Федоров.

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Автор: 

Зеленський Володимир (28319) Харків (6207) Терехов Ігор (324) Харківська область (2977) Харківський район (1007)
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Топ коментарі
+15
Дурдом продовжується .
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12.07.2026 16:50 Відповісти
+11
Досвід Харкова - це також величезні борги і покірний мер. Не самий кращий досвід.
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12.07.2026 16:55 Відповісти
+11
Тєрєхов - москаль і маріонетка харківської прокурорсько-мєнтовської мафії на чолі з Гайсинським - а Кернес був зятьом Гайсинського.
Мафія Гайсинського керує Харковом і грабує Харків вже більше 16 років.
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12.07.2026 16:57 Відповісти

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