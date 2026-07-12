Зеленський зустрівся з Тереховим: Досвід Харкова у підтримці людей може бути поширений на інші міста та громади
У неділю, 12 липня, президент Володимир Зеленський провів зустріч з мером Харкова Ігорем Тереховим.
Про це глава держави розповів у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.
Про що говорили?
Президент зазначив, що виклики для міста дуже серйозні, оскільки Харків перебуває під щоденними російськими терористичними ударами.
"Важливо, що у Харкові при цьому є необхідна допомога людям та справді оперативна робота міських служб. Ми обговорили, як налаштована взаємодія між центральною та обласними і місцевими владами, ключові потреби наших громад і перспективи виконання тих рішень, які готуються", - сказав очільник держави.
Зеленський наголосив, що плани стійкості мають бути реалізовані якнайшвидше.
"Досвід Харкова у підтримці людей може бути поширений і на інші наші міста та громади", - підсумував глава держави.
Що передувало?
- Як зазначалося, прем'єрка Юлія Свириденко піде з посади через зміну політичної стратегії України.
- За словами Железняка, Свириденко, ймовірно, буде призначена послом у США, на посаду прем’єра розглядаються 4 кандидати.
- Василенко-Смаглюк інформує, що "Слуга народу" 14 липня обговорить кадрові питання. Кандидати на прем’єра - Корецький, Шмигаль і Федоров.
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