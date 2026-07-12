Зеленский встретился с Тереховым: Опыт Харькова в поддержке людей может быть распространен на другие города и громады
В воскресенье, 12 июля, президент Владимир Зеленский встретился с мэром Харькова Игорем Тереховым.
Об этом глава государства рассказал в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.
О чем говорили?
Президент отметил, что вызовы для города очень серьезны, поскольку Харьков подвергается ежедневным российским террористическим ударам.
"Важно, что в Харькове при этом оказывается необходимая помощь людям и ведется действительно оперативная работа городских служб. Мы обсудили, как налажено взаимодействие между центральными, областными и местными властями, ключевые потребности наших общин и перспективы выполнения тех решений, которые готовятся", - сказал глава государства.
Зеленский подчеркнул, что планы обеспечения устойчивости должны быть реализованы как можно скорее.
"Опыт Харькова в поддержке людей может быть распространен и на другие наши города и громады", - подытожил глава государства.
Что этому предшествовало?
- Как отмечалось, премьер-министр Юлия Свириденко уйдет с поста из-за изменения политической стратегии Украины.
- По словам Железняка, Свириденко, вероятно, будет назначена послом в США, на должность премьера рассматриваются 4 кандидата.
- Василенко-Смаглюк сообщает, что "Слуга народа" 14 июля обсудит кадровые вопросы. Кандидаты на пост премьера - Корецкий, Шмыгаль и Федоров.
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