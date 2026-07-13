До Ради надійшла заява про відставку прем’єрки Свириденко, - Стефанчук

До Верховної Ради України надійшла заява про відставку прем'єр-міністерки Юлії Свириденко.

Про це повідомив глава ВР Руслан Стефанчук, інформує Цензор.НЕТ.

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"Вдячний Юлії Анатоліївні за роботу на чолі Уряду у надзвичайно складний для держави час, внесок у зміцнення економіки, підтримку людей і просування нашої країни на шляху до Європейського Союзу. Бажаю успіхів у подальшій діяльності", - написав Стефанчук.

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Що передувало?

Як зазначалося, прем'єрка Юлія Свириденко піде з посади через зміну політичної стратегії України.

За словами Железняка, Свириденко, ймовірно, буде призначена послом у США, на посаду прем’єра розглядаються 4 кандидати.

Василенко-Смаглюк інформує, що "Слуга народу" 14 липня обговорить кадрові питання. Кандидати на прем’єра - Корецький, Шмигаль і Федоров.

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