Рада розгляне заяву Свириденко про відставку на найближчому засіданні, - "Слуга народу" Арахамія

Верховна Рада найближчим часом розгляне заяву прем’єр-міністерки Юлії Свириденко про відставку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії у Телеграмі.

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Рада готується до розгляду відставки

За словами Арахамії, парламент розгляне заяву на найближчому засіданні. Він подякував Юлії Свириденко за роботу на чолі уряду у складний для країни період.

"Верховна Рада розгляне заяву Юлії Свириденко про відставку на найближчому засіданні. Дякуємо Юлії Анатоліївні за роботу на чолі уряду в найважчі часи. Впевнений, що її досвід обов'язково принесе користь державі там, де потрібне посилення", – написав він.

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У парламенті підтримують зміну стратегії

Арахамія також заявив, що у Верховній Раді підтримують озвучені президентом Володимиром Зеленським напрямки зміни політичної стратегії. Він наголосив, що Україна перебуває на новому етапі боротьби за незалежність.

За його словами, потрібно посилювати внутрішню стійкість, швидше реагувати на виклики, зокрема атаки на АЗС, обстріли прикордонних територій та удари по інфраструктурі. Також важливо продовжувати роботу з міжнародними партнерами і сусідами.

Арахамія зазначив, що частину напрямків слід зберегти, інші – посилити, а деякі потребують нової основи. За його словами, парламент має забезпечити необхідні рішення та законодавчу базу. Він висловив впевненість, що Верховна Рада впорається зі своїми завданнями, а держава стане сильнішою.

Раніше повідомлялося, що до Ради надійшла заява про відставку премєрки Свириденко.

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Що передувало?

Як зазначалося, прем'єрка Юлія Свириденко піде з посади через зміну політичної стратегії України.

За словами Железняка, Свириденко, ймовірно, буде призначена послом у США, на посаду прем’єра розглядаються 4 кандидати.

Василенко-Смаглюк інформує, що "Слуга народу" 14 липня обговорить кадрові питання. Кандидати на прем’єра - Корецький, Шмигаль і Федоров.

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