Свириденко может отказаться от должности посла в США, - Железняк

Премьер-министр Юлия Свириденко может отказаться от должности посла Украины в США.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, сообщает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

"Информация о том, что Свириденко может отказаться от должности посла в США, соответствует действительности", - отметил он.

По словам Железняка, решение о ее освобождении от должности премьера стало для Свириденко неприятной новостью.

"Поэтому она рассчитывает сегодня вечером обсудить с президентом (после его возвращения) свое дальнейшее будущее", - добавил парламентарий.

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Что этому предшествовало?

Как отмечалось, премьер-министр Юлия Свириденко уйдет с поста из-за изменения политической стратегии Украины.

По словам Железняка, Свириденко, вероятно, будет назначена послом в США, на пост премьера рассматриваются 4 кандидата.

Василенко-Смаглюк сообщает, что "Слуга народа" 14 июля обсудит кадровые вопросы. Кандидаты на пост премьера - Корецкий, Шмыгаль и Федоров.

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