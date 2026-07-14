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Новости Отставка правительства
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Свириденко может отказаться от должности посла в США, - Железняк

Свириденко не согласилась на должность посла в США

Премьер-министр Юлия Свириденко может отказаться от должности посла Украины в США.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, сообщает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

"Информация о том, что Свириденко может отказаться от должности посла в США, соответствует действительности", - отметил он.

По словам Железняка, решение о ее освобождении от должности премьера стало для Свириденко неприятной новостью.

"Поэтому она рассчитывает сегодня вечером обсудить с президентом (после его возвращения) свое дальнейшее будущее", - добавил парламентарий.

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Что этому предшествовало?

  • Как отмечалось, премьер-министр Юлия Свириденко уйдет с поста из-за изменения политической стратегии Украины.
  • По словам Железняка, Свириденко, вероятно, будет назначена послом в США, на пост премьера рассматриваются 4 кандидата.
  • Василенко-Смаглюк сообщает, что "Слуга народа" 14 июля обсудит кадровые вопросы. Кандидаты на пост премьера - Корецкий, Шмыгаль и Федоров.

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Автор: 

посол (1827) США (29691) Свириденко Юлия (515) Железняк Ярослав (622)
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Топ комментарии
+10
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14.07.2026 12:31 Ответить
+7
Петро Порошенко з трибуни ВР: відставка уряду - це не відповідальність, половина Уряду має бути у вʼязниці за міндічгейт
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14.07.2026 12:39 Ответить
+4
Може відмовитись чи Америка може не захотіти? В нас в посли, зазвичай, йдуть по вуха замазані в корупції.
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14.07.2026 12:32 Ответить

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