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Свириденко может отказаться от должности посла в США, - Железняк
Премьер-министр Юлия Свириденко может отказаться от должности посла Украины в США.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, сообщает Цензор.НЕТ.
Что известно?
"Информация о том, что Свириденко может отказаться от должности посла в США, соответствует действительности", - отметил он.
По словам Железняка, решение о ее освобождении от должности премьера стало для Свириденко неприятной новостью.
"Поэтому она рассчитывает сегодня вечером обсудить с президентом (после его возвращения) свое дальнейшее будущее", - добавил парламентарий.
Что этому предшествовало?
- Как отмечалось, премьер-министр Юлия Свириденко уйдет с поста из-за изменения политической стратегии Украины.
- По словам Железняка, Свириденко, вероятно, будет назначена послом в США, на пост премьера рассматриваются 4 кандидата.
- Василенко-Смаглюк сообщает, что "Слуга народа" 14 июля обсудит кадровые вопросы. Кандидаты на пост премьера - Корецкий, Шмыгаль и Федоров.
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