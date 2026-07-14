Свириденко о причинах отставки: Президент хочет обновить правительство и усилить конкретные направления
Комитет Верховной Рады по государственному строительству одобрил отставку Юлии Свириденко с поста премьер-министра Украины.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.
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Решение поддержали 16 парламентариев. Воздержались - 4.
Следующий этап голосования в Раде. Он состоится сегодня около 14:00.
Причины отставки
Свириденко спросили, почему она подала в отставку.
"Этому предшествовал разговор с президентом, который четко дал понять, что хочет обновления и перезагрузки правительства, а также усиления конкретных направлений", - ответила глава правительства.
Также она назвала год на посту сложным, в частности - из-за протестов на улицах и "Миндичгейта".
"Если есть необходимость усиления направлений - то решение понятно и объективно, надеюсь, вы это решение поддержите", - добавила Свириденко.
Что этому предшествовало?
- Как отмечалось, премьер-министр Юлия Свириденко уйдет с поста из-за изменения политической стратегии Украины.
- По словам Железняка, Свириденко, вероятно, будет назначена послом в США, на пост премьера рассматриваются 4 кандидата.
- Василенко-Смаглюк сообщает, что "Слуга народа" 14 июля обсудит кадровые вопросы. Кандидаты на пост премьера - Корецкий, Шмыгаль и Федоров.
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