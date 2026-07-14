Свириденко о причинах отставки: Президент хочет обновить правительство и усилить конкретные направления

Комитет Верховной Рады по государственному строительству одобрил отставку Юлии Свириденко с поста премьер-министра Украины.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Решение поддержали 16 парламентариев. Воздержались - 4.

Следующий этап голосования в Раде. Он состоится сегодня около 14:00.

Причины отставки

Свириденко спросили, почему она подала в отставку.

"Этому предшествовал разговор с президентом, который четко дал понять, что хочет обновления и перезагрузки правительства, а также усиления конкретных направлений", - ответила глава правительства.

Также она назвала год на посту сложным, в частности - из-за протестов на улицах и "Миндичгейта".

"Если есть необходимость усиления направлений - то решение понятно и объективно, надеюсь, вы это решение поддержите", - добавила Свириденко.

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Что этому предшествовало?

Как отмечалось, премьер-министр Юлия Свириденко уйдет с поста из-за изменения политической стратегии Украины.

По словам Железняка, Свириденко, вероятно, будет назначена послом в США, на пост премьера рассматриваются 4 кандидата.

Василенко-Смаглюк сообщает, что "Слуга народа" 14 июля обсудит кадровые вопросы. Кандидаты на пост премьера - Корецкий, Шмыгаль и Федоров.

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