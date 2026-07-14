РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10758 посетителей онлайн
Новости Отставка правительства
1 179 27

Свириденко о причинах отставки: Президент хочет обновить правительство и усилить конкретные направления

Свириденко объяснила, почему ушла в отставку

Комитет Верховной Рады по государственному строительству одобрил отставку Юлии Свириденко с поста премьер-министра Украины.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Решение поддержали 16 парламентариев. Воздержались - 4.

Следующий этап голосования в Раде. Он состоится сегодня около 14:00.

Причины отставки

Свириденко спросили, почему она подала в отставку.

"Этому предшествовал разговор с президентом, который четко дал понять, что хочет обновления и перезагрузки правительства, а также усиления конкретных направлений", - ответила глава правительства.

Также она назвала год на посту сложным, в частности - из-за протестов на улицах и "Миндичгейта".

"Если есть необходимость усиления направлений - то решение понятно и объективно, надеюсь, вы это решение поддержите", - добавила Свириденко.

Читайте также: Клименко - главный кандидат на пост министра обороны, голосов за назначение Поклада главой СБУ нет, - Василевская-Смаглюк

Что этому предшествовало?

  • Как отмечалось, премьер-министр Юлия Свириденко уйдет с поста из-за изменения политической стратегии Украины.
  • По словам Железняка, Свириденко, вероятно, будет назначена послом в США, на пост премьера рассматриваются 4 кандидата.
  • Василенко-Смаглюк сообщает, что "Слуга народа" 14 июля обсудит кадровые вопросы. Кандидаты на пост премьера - Корецкий, Шмыгаль и Федоров.

Читайте: Для смены правительства будет сложно собрать голоса в Раде, - Юрчишин

Автор: 

ВР (28825) Кабмин (13851) отставка (3125) Свириденко Юлия (515)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
Ну для "посилення" напрямків, мабуть варно набирати професіоналів? А то одних і тих же місцями міняють... Ніхто більше не хоче з "династією" зв'язуватись?
показать весь комментарий
14.07.2026 11:49 Ответить
+4
Бубочка образився, що Свириденко йому не заносить від західної допомоги і знімає її
показать весь комментарий
14.07.2026 11:42 Ответить
+4
А які напрямки він хоче підсилити крім репресій? Саме прізвище поклада насторожує!
показать весь комментарий
14.07.2026 11:45 Ответить

Загрузка...

 
 