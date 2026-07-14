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Новости Новый Кабмин Кадровые изменения в правительстве
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Клименко - главный кандидат на пост министра обороны, голосов за назначение Поклада главой СБУ нет, - Василевская-Смаглюк

Игорь Клименко — о вербовке украинских подростков

Действующий глава МВД Игорь Клименко в настоящее время является главным кандидатом на пост министра обороны после кадровых перестановок в украинском правительстве.

Об этом сообщила в Telegram-канале депутат от партии "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк, сообщает Цензор.НЕТ.

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Изменения в силовом блоке Кабмина

По ее словам, последние новости о кадровых перестановках в силовом блоке правительства следующие:

  • Игорь Клименко - главный кандидат на пост министра обороны вместо Михаила Федорова.
  • Иван Выгивский, действующий глава Нацполиции, рассматривается в качестве преемника Клименко на посту главы МВД.
  • Ивана Федорова планируют назначить на должность вице-премьер-министра.

"Что касается назначения Александра Поклада главой СБУ - голосов для его утверждения пока нет", - добавила народный депутат.

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Что этому предшествовало?

  • Как отмечалось, премьер-министр Юлия Свириденко уйдет с поста из-за изменения политической стратегии Украины.
  • По словам Железняка, Свириденко, вероятно, будет назначена послом в США, на должность премьера рассматриваются 4 кандидата.
  • Василенко-Смаглюк сообщает, что "Слуга народа" 14 июля обсудит кадровые вопросы. Кандидаты на пост премьера - Корецкий, Шмыгаль и Федоров.
  • По данным источников Цензор.НЕТ, глава "Нафтогаза" Корецкий на 90% согласован на пост главы нового Кабмина

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Автор: 

Кабмин (13851) Василевская-Смаглюк Ольга (69) Клименко Игорь (513) Поклад Александр (7)
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Топ комментарии
+22
Не можна Клименка на таку посаду, він же не навчений!
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14.07.2026 11:28 Ответить
+16
Чим Федоров не влаштовує владу?
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14.07.2026 11:27 Ответить
+15
Це не перестановка ліжок, а циркове жонглювання ними.
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14.07.2026 11:28 Ответить

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