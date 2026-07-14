Клименко - главный кандидат на пост министра обороны, голосов за назначение Поклада главой СБУ нет, - Василевская-Смаглюк
Действующий глава МВД Игорь Клименко в настоящее время является главным кандидатом на пост министра обороны после кадровых перестановок в украинском правительстве.
Об этом сообщила в Telegram-канале депутат от партии "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк, сообщает Цензор.НЕТ.
Изменения в силовом блоке Кабмина
По ее словам, последние новости о кадровых перестановках в силовом блоке правительства следующие:
- Игорь Клименко - главный кандидат на пост министра обороны вместо Михаила Федорова.
- Иван Выгивский, действующий глава Нацполиции, рассматривается в качестве преемника Клименко на посту главы МВД.
- Ивана Федорова планируют назначить на должность вице-премьер-министра.
"Что касается назначения Александра Поклада главой СБУ - голосов для его утверждения пока нет", - добавила народный депутат.
Что этому предшествовало?
- Как отмечалось, премьер-министр Юлия Свириденко уйдет с поста из-за изменения политической стратегии Украины.
- По словам Железняка, Свириденко, вероятно, будет назначена послом в США, на должность премьера рассматриваются 4 кандидата.
- Василенко-Смаглюк сообщает, что "Слуга народа" 14 июля обсудит кадровые вопросы. Кандидаты на пост премьера - Корецкий, Шмыгаль и Федоров.
- По данным источников Цензор.НЕТ, глава "Нафтогаза" Корецкий на 90% согласован на пост главы нового Кабмина
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