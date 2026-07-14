УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11883 відвідувача онлайн
Новини Новий Кабмін Кадрові зміни в уряді
3 153 47

Клименко - головний кандидат на посаду міністра оборони, голосів за призначення Поклада головою СБУ немає, - Василевська-Смаглюк

Ігор Клименко - про вербування українських підлітків

Чинний голова МВС Ігор Клименко наразі є головним кандидатом на посаду міністра оборони після кадрових перестановок в українському уряді.

Про це повідомила у телеграм-каналі депутатка від "Слуги народу" Ольга Василевська-Смаглюк, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Зміни в силовому блоці Кабміну

За її словами, по кадрових перестановках в силовому блоці уряду останні новини такі:

  • Ігор Клименко - головний кандидат на посаду міністра оборони замість Михайла Федорова.
  • Іван Вигівський, чинний глава Нацполіції, розглядається як наступник Клименка на посаді очільника МВС.
  • Івана Федорова планують призначити на посаду віцепрем'єр-міністра.

"Щодо призначення Олександра Поклада головою СБУ - голосів для його затвердження поки немає", - додала нардепка.

Читайте також: НАБУ може оголосити підозру послу України в США Стефанішиній, - Гончаренко

Що передувало?

  • Як зазначалося, прем'єрка Юлія Свириденко піде з посади через зміну політичної стратегії України.
  • За словами Железняка, Свириденко, ймовірно, буде призначена послом у США, на посаду прем’єра розглядаються 4 кандидати.
  • Василенко-Смаглюк інформує, що "Слуга народу" 14 липня обговорить кадрові питання. Кандидати на прем’єра - Корецький, Шмигаль і Федоров.
  • За даними джерел Цензор.НЕТ, очільник "Нафтогазу" Корецький на 90% погоджений на голову нового Кабміну.

Читайте: Свириденко мала очолити ОП, а Буданов – Генштаб. Усе переграли, бо Стефанішиній світить підозра, - джерело

Автор: 

Кабмін (14281) Василевська-Смаглюк Ольга (73) Клименко Ігор (604) Поклад Олександр (7)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+22
Не можна Клименка на таку посаду, він же не навчений!
показати весь коментар
14.07.2026 11:28 Відповісти
+16
Чим Федоров не влаштовує владу?
показати весь коментар
14.07.2026 11:27 Відповісти
+15
Це не перестановка ліжок, а циркове жонглювання ними.
показати весь коментар
14.07.2026 11:28 Відповісти

Завантаження...

 
 