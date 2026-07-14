Клименко - головний кандидат на посаду міністра оборони, голосів за призначення Поклада головою СБУ немає, - Василевська-Смаглюк

Чинний голова МВС Ігор Клименко наразі є головним кандидатом на посаду міністра оборони після кадрових перестановок в українському уряді.

Про це повідомила у телеграм-каналі депутатка від "Слуги народу" Ольга Василевська-Смаглюк, інформує Цензор.НЕТ.

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Зміни в силовому блоці Кабміну

За її словами, по кадрових перестановках в силовому блоці уряду останні новини такі:

Ігор Клименко - головний кандидат на посаду міністра оборони замість Михайла Федорова.

Іван Вигівський, чинний глава Нацполіції, розглядається як наступник Клименка на посаді очільника МВС.

Івана Федорова планують призначити на посаду віцепрем'єр-міністра.

"Щодо призначення Олександра Поклада головою СБУ - голосів для його затвердження поки немає", - додала нардепка.

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Що передувало?

Як зазначалося, прем'єрка Юлія Свириденко піде з посади через зміну політичної стратегії України.

За словами Железняка, Свириденко, ймовірно, буде призначена послом у США, на посаду прем’єра розглядаються 4 кандидати.

Василенко-Смаглюк інформує, що "Слуга народу" 14 липня обговорить кадрові питання. Кандидати на прем’єра - Корецький, Шмигаль і Федоров.

За даними джерел Цензор.НЕТ, очільник "Нафтогазу" Корецький на 90% погоджений на голову нового Кабміну.

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