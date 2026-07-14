Клименко - головний кандидат на посаду міністра оборони, голосів за призначення Поклада головою СБУ немає, - Василевська-Смаглюк
Чинний голова МВС Ігор Клименко наразі є головним кандидатом на посаду міністра оборони після кадрових перестановок в українському уряді.
Про це повідомила у телеграм-каналі депутатка від "Слуги народу" Ольга Василевська-Смаглюк, інформує Цензор.НЕТ.
Зміни в силовому блоці Кабміну
За її словами, по кадрових перестановках в силовому блоці уряду останні новини такі:
- Ігор Клименко - головний кандидат на посаду міністра оборони замість Михайла Федорова.
- Іван Вигівський, чинний глава Нацполіції, розглядається як наступник Клименка на посаді очільника МВС.
- Івана Федорова планують призначити на посаду віцепрем'єр-міністра.
"Щодо призначення Олександра Поклада головою СБУ - голосів для його затвердження поки немає", - додала нардепка.
Що передувало?
- Як зазначалося, прем'єрка Юлія Свириденко піде з посади через зміну політичної стратегії України.
- За словами Железняка, Свириденко, ймовірно, буде призначена послом у США, на посаду прем’єра розглядаються 4 кандидати.
- Василенко-Смаглюк інформує, що "Слуга народу" 14 липня обговорить кадрові питання. Кандидати на прем’єра - Корецький, Шмигаль і Федоров.
- За даними джерел Цензор.НЕТ, очільник "Нафтогазу" Корецький на 90% погоджений на голову нового Кабміну.
Топ коментарі
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+16 Nazarius Dobrui
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+15 Tema9
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