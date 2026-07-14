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Новини Відставка уряду
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Свириденко про причини відставки: Президент хоче оновити уряд та посилити конкретні напрямки

Свириденко пояснила, чому пішла у відставку

Комітет Верховної Ради з держбудівництва погодив звільнення Юлії Свириденко з посади прем'єр-міністерки України.

Про це розповів нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Рішення підтримали 16 парламентарів. Утрималися - 4.

Наступний етап голосування у Раді. Це відбудеться сьогодні біля 14:00.

Причини відставки

Свириденко запитали, чому вона подала у відставку.

"Цьому передувала розмова з Президентом, який чітко дав зрозуміти бажання оновлення та перезавантаження Уряду. Та посилення конкретних напрямків", - відповіла глава уряду.

Також вона назвала рік на посаді складним, зокрема через протести на вулиці та "Міндічгейт".

"Якщо є необхідність посилення напрямків - то рішення зрозуміле та обʼєктивне, сподіваюсь ви це рішення підтримаєте", - додала Свириденко.

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Що передувало?

  • Як зазначалося, прем'єрка Юлія Свириденко піде з посади через зміну політичної стратегії України.
  • За словами Железняка, Свириденко, ймовірно, буде призначена послом у США, на посаду прем’єра розглядаються 4 кандидати.
  • Василенко-Смаглюк інформує, що "Слуга народу" 14 липня обговорить кадрові питання. Кандидати на прем’єра - Корецький, Шмигаль і Федоров.

Читайте: Для зміни уряду буде складно зібрати голоси у Раді, - Юрчишин

Автор: 

ВР (15199) Кабмін (14281) відставка (1484) Свириденко Юлія (985)
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Топ коментарі
+8
А які напрямки він хоче підсилити крім репресій? Саме прізвище поклада насторожує!
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14.07.2026 11:45 Відповісти
+7
Ну для "посилення" напрямків, мабуть варно набирати професіоналів? А то одних і тих же місцями міняють... Ніхто більше не хоче з "династією" зв'язуватись?
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14.07.2026 11:49 Відповісти
+5
Бубочка образився, що Свириденко йому не заносить від західної допомоги і знімає її
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14.07.2026 11:42 Відповісти

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