Свириденко про причини відставки: Президент хоче оновити уряд та посилити конкретні напрямки
Комітет Верховної Ради з держбудівництва погодив звільнення Юлії Свириденко з посади прем'єр-міністерки України.
Про це розповів нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
Рішення підтримали 16 парламентарів. Утрималися - 4.
Наступний етап голосування у Раді. Це відбудеться сьогодні біля 14:00.
Причини відставки
Свириденко запитали, чому вона подала у відставку.
"Цьому передувала розмова з Президентом, який чітко дав зрозуміти бажання оновлення та перезавантаження Уряду. Та посилення конкретних напрямків", - відповіла глава уряду.
Також вона назвала рік на посаді складним, зокрема через протести на вулиці та "Міндічгейт".
"Якщо є необхідність посилення напрямків - то рішення зрозуміле та обʼєктивне, сподіваюсь ви це рішення підтримаєте", - додала Свириденко.
Що передувало?
- Як зазначалося, прем'єрка Юлія Свириденко піде з посади через зміну політичної стратегії України.
- За словами Железняка, Свириденко, ймовірно, буде призначена послом у США, на посаду прем’єра розглядаються 4 кандидати.
- Василенко-Смаглюк інформує, що "Слуга народу" 14 липня обговорить кадрові питання. Кандидати на прем’єра - Корецький, Шмигаль і Федоров.
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