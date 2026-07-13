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Новини Продовження воєнного стану і мобілізації
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Зеленський вніс до Ради проєкти про продовження воєнного стану

Воєнний стан і мобілізація діятимуть щонайменше до 2 серпня

Президент Володимир Зеленський подав до Верховної ради законопроєкти про продовження воєнного стану і загальної мобілізації. 

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідні проєкти зареєстровані під номерами № 15401 та № 15402.

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Наразі тексти законопроєктів про затвердження указів Президента "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" та "Про продовження строку проведення загальної мобілізації" на офіційному сайті Верховної Ради ще не оприлюднені.

Відповідно до чинного законодавства, воєнний стан і загальна мобілізація наразі діють до 2 серпня 2026 року. Очікується, що парламент підтримає їхнє продовження ще на 90 днів - орієнтовно до 31 жовтня 2026 року.

Після розгляду та схвалення Верховною Радою відповідні укази набудуть чинності на новий визначений термін.

Що передувало?

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Автор: 

ВР (15197) Зеленський Володимир (28331) воєнний стан (579)
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Топ коментарі
+10
Роби балістику і ядерну зброю, прострочений!
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13.07.2026 13:54 Відповісти
+8
наша пісня гарна нова...
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13.07.2026 13:55 Відповісти
+6
Краще б вніс проект проведення виборів. Негайно.
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13.07.2026 13:58 Відповісти

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