Зеленський вніс до Ради проєкти про продовження воєнного стану
Президент Володимир Зеленський подав до Верховної ради законопроєкти про продовження воєнного стану і загальної мобілізації.
Як інформує Цензор.НЕТ, відповідні проєкти зареєстровані під номерами № 15401 та № 15402.
Наразі тексти законопроєктів про затвердження указів Президента "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" та "Про продовження строку проведення загальної мобілізації" на офіційному сайті Верховної Ради ще не оприлюднені.
Відповідно до чинного законодавства, воєнний стан і загальна мобілізація наразі діють до 2 серпня 2026 року. Очікується, що парламент підтримає їхнє продовження ще на 90 днів - орієнтовно до 31 жовтня 2026 року.
Після розгляду та схвалення Верховною Радою відповідні укази набудуть чинності на новий визначений термін.
Що передувало?
- Президент Володимир Зеленський вважає, що воєнний стан буде скасовано тоді, коли в Україні з'являться гарантії безпеки, які включають моніторинг і присутність партнерів.
- Раніше він заявив, що Україна хоче отримати від США гарантії безпеки на 30-50 років.
Будь ласка, зачекайте...
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