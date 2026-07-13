Зеленський вніс до Ради проєкти про продовження воєнного стану

Президент Володимир Зеленський подав до Верховної ради законопроєкти про продовження воєнного стану і загальної мобілізації.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідні проєкти зареєстровані під номерами № 15401 та № 15402.

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Наразі тексти законопроєктів про затвердження указів Президента "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" та "Про продовження строку проведення загальної мобілізації" на офіційному сайті Верховної Ради ще не оприлюднені.

Відповідно до чинного законодавства, воєнний стан і загальна мобілізація наразі діють до 2 серпня 2026 року. Очікується, що парламент підтримає їхнє продовження ще на 90 днів - орієнтовно до 31 жовтня 2026 року.

Після розгляду та схвалення Верховною Радою відповідні укази набудуть чинності на новий визначений термін.

Що передувало?

Президент Володимир Зеленський вважає, що воєнний стан буде скасовано тоді, коли в Україні з'являться гарантії безпеки, які включають моніторинг і присутність партнерів.

Раніше він заявив, що Україна хоче отримати від США гарантії безпеки на 30-50 років.

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