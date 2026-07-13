Зеленский внес в Раду проекты о продлении военного положения

Президент Владимир Зеленский направил в Верховную Раду законопроекты о продлении военного положения и всеобщей мобилизации.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующие проекты зарегистрированы под номерами № 15401 и № 15402.

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На данный момент тексты законопроектов об утверждении указов Президента "О продлении срока действия военного положения в Украине" и "О продлении срока проведения всеобщей мобилизации" на официальном сайте Верховной Рады еще не опубликованы.

В соответствии с действующим законодательством, военное положение и всеобщая мобилизация в настоящее время действуют до 2 августа 2026 года. Ожидается, что парламент поддержит их продление еще на 90 дней - ориентировочно до 31 октября 2026 года.

После рассмотрения и одобрения Верховной Радой соответствующие указы вступят в силу на новый установленный срок.

Что этому предшествовало?

Президент Владимир Зеленский считает, что военное положение будет отменено тогда, когда в Украине появятся гарантии безопасности, включающие мониторинг и присутствие партнеров.

Ранее он заявил, что Украина хочет получить от США гарантии безопасности на 30–50 лет.

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