У народных депутатов сложилось мнение, что война затянется надолго, поэтому о выборах никто не говорит, - народный депутат от партии "Батькивщина" Евтушок

В парламенте нет предвыборной атмосферы. Напротив, народные депутаты считают, что война затянется надолго.

Об этом заявил народный депутат от партии "Батькивщина" Сергей Евтушов, отмечается в материале Цензор.НЕТ "Политика на паузе или старт кампании? Что стоит за разговорами о выборах".

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Что известно?

"В воздухе" в кулуарах точно не "витают" предвыборные настроения. Дискуссий на эту тему нет. По крайней мере, на прошлой парламентской неделе велись диалоги на разные темы, но не о выборах. Наоборот, существует мнение, что война затянется надолго", — отметил он.

Евтушок пояснил, что никто сейчас не может ответить, когда состоятся выборы. На данный момент нет признаков того, что боевые действия могут прекратиться уже в ближайшее время.

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"Но в то же время мы можем анализировать заявления некоторых политиков — и не только украинских. Некоторые из международных политических деятелей говорили, что осенью может произойти прекращение боевых действий. Как это будет происходить — пока механику никто не понимает и не знает. Но ведь мы помним, что осенью должны пройти выборы и в российскую Госдуму, что тоже имеет значение для общей ситуации", — добавил парламентарий.

Подробнее о возможности проведения выборов и мнениях народных депутатов по этому поводу читайте в материале по ссылке.

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