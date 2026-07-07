В Раде вообще не обсуждают вопрос о проведении выборов, - "Слуга народа" Потураев

В настоящее время ни в "Слуге народа", ни в целом в парламенте не обсуждается вопрос о проведении выборов.

Об этом заявил народный депутат от "Слуги народа" Никита Потураев, говорится в материале Цензор.НЕТ "Политика на паузе или старт кампании? Что стоит за разговорами о выборах".

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"В парламенте не обсуждается вопрос о проведении выборов — ни в нашей фракции, ни в целом. Ничего подобного нет. Никаких даже слухов об этом не было. Насколько мне известно, этот вопрос никто нигде не обсуждал. Страна не готова к проведению выборов, в частности избирательная система. И никакого спроса со стороны общества на это в нынешних условиях не возникало", — пояснил парламентарий.

Потураев считает, что без прекращения огня их проведение невозможно.

"Все видят, что война продолжается, а тыл постоянно подвергается атакам, в частности баллистическими ракетами, которые бьют по жилым районам. Россияне изо всех сил пытаются увеличить производство баллистических ракет, потому что знают, что у нас крайний дефицит перехватчиков. В такой ситуации проводить выборы — это полное безумие, и никто на это не пойдет. То есть без устойчивого прекращения огня никакие выборы невозможны. А Путин публично заявил, что он отклонил все четыре предложения президента Зеленского о различных вариантах ceasefire — от полного до частичного", — подчеркнул нардеп.

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По мнению парламентария, даже если теоретически предположить, что прекращение огня состоится, трех месяцев на подготовку выборов будет недостаточно.

"Нужно полгода. Это моя личная оценка. Однако мы не должны забывать, что даже в таких условиях в любой момент Россия может снова напасть на нас", — подытожил он.

Полный материал Цензор.НЕТ и мнения народных депутатов о проведении выборов читайте по ссылке.

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