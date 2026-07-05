Выборы осенью, Залужный и Банковая: Что будет дальше? ВИДЕО
В новом выпуске рубрики "Что будет дальше?" журналистки Марина Данилюк-Ярмолаева и Татьяна Николаенко рассказывают о том, как меняется европейская безопасность, почему США больше не воспринимаются как гарант, на которого можно безоговорочно полагаться, и как это открывает для Украины окно возможностей в сфере оборонной промышленности.
- Особое внимание — дронам, украинскому боевому опыту, экспорту вооружений, зависимости от китайских компонентов и борьбе между новыми производителями и старыми оборонными монополиями Европы.
- Также в разговоре — слухи о возможных выборах осенью, встречи Зеленского с Залужным, политическая логика Банковой и реальное состояние готовности Украины к избирательному процессу во время войны.
Также журналистки обсуждают напряжённость в отношениях с Польшей, попытки шантажа темой Волыни, проблемы польско-украинского оборонного сотрудничества и главный вопрос: как Украине превратить свой опыт войны не в статус "полигона", а в сильную переговорную позицию в ЕС и НАТО.
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+9 Alter nator #198637
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