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Новини
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Вибори восени, Залужний і Банкова: Що буде далі? ВIДЕО

У новому випуску рубрики "Що буде далі?" журналістки Марина Данилюк-Ярмолаєва й Тетяна Ніколаєнко говорять про те, як змінюється європейська безпека, чому США більше не сприймаються як гарант, на якого можна безумовно покладатися, і як це відкриває для України вікно можливостей у сфері оборонної промисловості.

  • Окрема увага — дронам, українському бойовому досвіду, експорту озброєнь, залежності від китайських компонентів та боротьбі між новими виробниками і старими оборонними монополіями Європи.
  • Також у розмові — чутки про можливі вибори восени, зустрічі Зеленського із Залужним, політична логіка Банкової та реальний стан готовності України до виборчого процесу під час війни.

Також журналістки обговорюють напругу у відносинах із Польщею, спроби шантажу темою Волині, проблеми польсько-української оборонної співпраці та головне питання: як Україні перетворити свій досвід війни не на статус "полігону", а на сильну переговорну позицію в ЄС і НАТО.

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Дивіться також: Кінець медового місяця Федорова: Що по корупції Міндіча в оборонці?. ВIДЕО

Автор: 

вибори (6795) Ніколаєнко Тетяна (460) Данилюк-Ярмолаєва Марина (473)
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Топ коментарі
+7
Поки йде війна, ніякі вибори неможливі
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05.07.2026 21:10 Відповісти
+6
Українці проти дій ТЦК, але підтримують кандидатів, що підтримують дії ТЦК (якщо вірити опитуванням). Українці - це народ шизофреніків чи дурнів, що не розуміють зв'язку? Ну хоч поржуть!
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05.07.2026 21:29 Відповісти
+4
і коли внесли зміни до Конституції ? 👀
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05.07.2026 21:03 Відповісти

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