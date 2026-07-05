Вибори восени, Залужний і Банкова: Що буде далі? ВIДЕО
У новому випуску рубрики "Що буде далі?" журналістки Марина Данилюк-Ярмолаєва й Тетяна Ніколаєнко говорять про те, як змінюється європейська безпека, чому США більше не сприймаються як гарант, на якого можна безумовно покладатися, і як це відкриває для України вікно можливостей у сфері оборонної промисловості.
- Окрема увага — дронам, українському бойовому досвіду, експорту озброєнь, залежності від китайських компонентів та боротьбі між новими виробниками і старими оборонними монополіями Європи.
- Також у розмові — чутки про можливі вибори восени, зустрічі Зеленського із Залужним, політична логіка Банкової та реальний стан готовності України до виборчого процесу під час війни.
Також журналістки обговорюють напругу у відносинах із Польщею, спроби шантажу темою Волині, проблеми польсько-української оборонної співпраці та головне питання: як Україні перетворити свій досвід війни не на статус "полігону", а на сильну переговорну позицію в ЄС і НАТО.
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Топ коментарі
+7 Alter nator #198637
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+4 Semic VP
показати весь коментар05.07.2026 21:03 Відповісти Посилання
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