Кінець медового місяця Федорова: Що по корупції Міндіча в оборонці?. ВIДЕО

Чи можна говорити про корупцію в оборонці під час війни? Марина Данилюк-Ярмолаєва і Тетяна Ніколаєнко розбирають, чому мовчання про зловживання в Міністерстві оборони, закупівлях, зброї, бронежилетах і контрактах напряму б’є по армії, військових і безпеці держави.

У центрі розмови — перші 100 днів Михайла Федорова в Міноборони, кадрові рішення, конфлікт із Генштабом, закупівельні рамки, Patriot, АОЗ, ДОТ, а також найгучніші корупційні історії в оборонному секторі.

Тетяна Ніколаєнко пояснює, чому журналістські розслідування під час війни — це не "розхитування держави", а механізм захисту військових від неякісної їжі, невиконаних контрактів, бракованих мін і сумнівних постачальників.

Окремий блок — справа Міндіча, Fairpoint, Денис Штілерман, бронежилети, Умєров, Жумаділов, Шевцов і питання лобізму в оборонці. Також говоримо про прогнози Зеленського й Буданова щодо "кінця активної фази війни", ризики ілюзій про швидке перемир’я, стратегію Путіна, загрозу для Балтії та складну зиму, до якої Україну мають готувати не словами, а рішеннями.

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