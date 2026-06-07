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Новини Відео Корупція в оборонних закупівлях
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Кінець медового місяця Федорова: Що по корупції Міндіча в оборонці?. ВIДЕО

Чи можна говорити про корупцію в оборонці під час війни? Марина Данилюк-Ярмолаєва і Тетяна Ніколаєнко розбирають, чому мовчання про зловживання в Міністерстві оборони, закупівлях, зброї, бронежилетах і контрактах напряму б’є по армії, військових і безпеці держави.

У центрі розмови — перші 100 днів Михайла Федорова в Міноборони, кадрові рішення, конфлікт із Генштабом, закупівельні рамки, Patriot, АОЗ, ДОТ, а також найгучніші корупційні історії в оборонному секторі.

Тетяна Ніколаєнко пояснює, чому журналістські розслідування під час війни — це не "розхитування держави", а механізм захисту військових від неякісної їжі, невиконаних контрактів, бракованих мін і сумнівних постачальників.

Окремий блок — справа Міндіча, Fairpoint, Денис Штілерман, бронежилети, Умєров, Жумаділов, Шевцов і питання лобізму в оборонці. Також говоримо про прогнози Зеленського й Буданова щодо "кінця активної фази війни", ризики ілюзій про швидке перемир’я, стратегію Путіна, загрозу для Балтії та складну зиму, до якої Україну мають готувати не словами, а рішеннями.

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Автор: 

Міноборони (7860) Ніколаєнко Тетяна (458) Данилюк-Ярмолаєва Марина (462)
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⚡️Зеленський підтвердив зустріч з олігархом Абрамовичем у травні.«Він приїздив до Києва. Сказав: "Я привіз послання безпосередньо вам і хочу взяти ваші послання, щоб передати їх путіну"».Він додав, що приїзд Абрамовича до них «не був таємницею» і що той хотів зрозуміти, «на що ми готові піти», коли справа дійде до мирних переговорів.Зеленський дав зрозуміти на зустрічі, що не поступиться росії Донбасом: «Це було ключове послання. Я заявив, що ми не підемо звідти. Ми не віддамо вам перемогу в такий спосіб».

Бреше, крутиться на п'яті але для своїх зайде.. і вірте як він потужно відповів Абрамовичу, хоча перед цим він взагалі " ні з ким не зустрічається", але цього разу точно правда 🤣🥳🥳🥳
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07.06.2026 21:39 Відповісти
Абрамович, привіз зеленському подяку від врятованих ухилянтом вагнерівців, беркутні, Цемаха, Бая, Мехеди, мертвечука, деркача …
А крім цього, він про двушечки напомнив зеле6ському, бо терміни спливають, як і Резервний фонд в Україні!! Щетельней треба…
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07.06.2026 22:26 Відповісти
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07.06.2026 21:39 Відповісти
Тiпо, гайда у вирiй пiсля незабутнього напасу.
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07.06.2026 22:08 Відповісти
З корупцією все гаразд, цвіте і пахне на усіх рівнях. От з боротьбою з нею не дуже.
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07.06.2026 21:42 Відповісти
Хто призначив Фьодорова? Навіщо і за що? За есь час президенства Зєлєнского всі його призначенці виявились корумпованими **********. Інших зє не призначає. Інші йому не потрібні. Цей теж такий же самий як Рєзнік(ов) та Умєров.
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07.06.2026 21:49 Відповісти
 
 