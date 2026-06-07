Конец медового месяца Федорова: Что с коррупцией Миндича в оборонке?. ВИДЕО

Можно ли говорить о коррупции в оборонной сфере во время войны? Марина Данилюк-Ярмолаева и Татьяна Николаенко разбирают, почему молчание о злоупотреблениях в Министерстве обороны, закупках, оружии, бронежилетах и контрактах напрямую бьет по армии, военным и безопасности государства.

В центре разговора - первые 100 дней Михаила Федорова в Минобороны, кадровые решения, конфликт с Генштабом, рамки закупок, Patriot, АОЗ, ДОТ, а также самые громкие коррупционные истории в оборонном секторе.

Татьяна Николаенко объясняет, почему журналистские расследования во время войны — это не "разрушение государства", а механизм защиты военных от некачественного питания, невыполненных контрактов, бракованных мин и сомнительных поставщиков.

Отдельный блок — дело Миндича, Fairpoint, Денис Штилерман, бронежилеты, Умеров, Жумадилов, Шевцов и вопрос лоббизма в оборонной сфере. Также говорим о прогнозах Зеленского и Буданова относительно "конца активной фазы войны", рисках иллюзий о скором перемирии, стратегии Путина, угрозе для Балтии и сложной зиме, к которой Украину нужно готовить не словами, а решениями.

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