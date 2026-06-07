Конец медового месяца Федорова: Что с коррупцией Миндича в оборонке?. ВИДЕО
Можно ли говорить о коррупции в оборонной сфере во время войны? Марина Данилюк-Ярмолаева и Татьяна Николаенко разбирают, почему молчание о злоупотреблениях в Министерстве обороны, закупках, оружии, бронежилетах и контрактах напрямую бьет по армии, военным и безопасности государства.
В центре разговора - первые 100 дней Михаила Федорова в Минобороны, кадровые решения, конфликт с Генштабом, рамки закупок, Patriot, АОЗ, ДОТ, а также самые громкие коррупционные истории в оборонном секторе.
Татьяна Николаенко объясняет, почему журналистские расследования во время войны — это не "разрушение государства", а механизм защиты военных от некачественного питания, невыполненных контрактов, бракованных мин и сомнительных поставщиков.
Отдельный блок — дело Миндича, Fairpoint, Денис Штилерман, бронежилеты, Умеров, Жумадилов, Шевцов и вопрос лоббизма в оборонной сфере. Также говорим о прогнозах Зеленского и Буданова относительно "конца активной фазы войны", рисках иллюзий о скором перемирии, стратегии Путина, угрозе для Балтии и сложной зиме, к которой Украину нужно готовить не словами, а решениями.
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Бреше, крутиться на п'яті але для своїх зайде.. і вірте як він потужно відповів Абрамовичу, хоча перед цим він взагалі " ні з ким не зустрічається", але цього разу точно правда 🤣🥳🥳🥳
А крім цього, він про двушечки напомнив зеле6ському, бо терміни спливають, як і Резервний фонд в Україні!! Щетельней треба…