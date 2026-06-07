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Новости Видео Коррупция в оборонных закупках
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Конец медового месяца Федорова: Что с коррупцией Миндича в оборонке?. ВИДЕО

Можно ли говорить о коррупции в оборонной сфере во время войны? Марина Данилюк-Ярмолаева и Татьяна Николаенко разбирают, почему молчание о злоупотреблениях в Министерстве обороны, закупках, оружии, бронежилетах и контрактах напрямую бьет по армии, военным и безопасности государства.

В центре разговора - первые 100 дней Михаила Федорова в Минобороны, кадровые решения, конфликт с Генштабом, рамки закупок, Patriot, АОЗ, ДОТ, а также самые громкие коррупционные истории в оборонном секторе.

Татьяна Николаенко объясняет, почему журналистские расследования во время войны — это не "разрушение государства", а механизм защиты военных от некачественного питания, невыполненных контрактов, бракованных мин и сомнительных поставщиков.

Отдельный блок — дело Миндича, Fairpoint, Денис Штилерман, бронежилеты, Умеров, Жумадилов, Шевцов и вопрос лоббизма в оборонной сфере. Также говорим о прогнозах Зеленского и Буданова относительно "конца активной фазы войны", рисках иллюзий о скором перемирии, стратегии Путина, угрозе для Балтии и сложной зиме, к которой Украину нужно готовить не словами, а решениями.

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Автор: 

Минобороны (9645) Николаенко Татьяна (453) Данилюк-Ярмолаева Марина (456)
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⚡️Зеленський підтвердив зустріч з олігархом Абрамовичем у травні.«Він приїздив до Києва. Сказав: "Я привіз послання безпосередньо вам і хочу взяти ваші послання, щоб передати їх путіну"».Він додав, що приїзд Абрамовича до них «не був таємницею» і що той хотів зрозуміти, «на що ми готові піти», коли справа дійде до мирних переговорів.Зеленський дав зрозуміти на зустрічі, що не поступиться росії Донбасом: «Це було ключове послання. Я заявив, що ми не підемо звідти. Ми не віддамо вам перемогу в такий спосіб».

Бреше, крутиться на п'яті але для своїх зайде.. і вірте як він потужно відповів Абрамовичу, хоча перед цим він взагалі " ні з ким не зустрічається", але цього разу точно правда 🤣🥳🥳🥳
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07.06.2026 21:39 Ответить
Абрамович, привіз зеленському подяку від врятованих ухилянтом вагнерівців, беркутні, Цемаха, Бая, Мехеди, мертвечука, деркача …
А крім цього, він про двушечки напомнив зеле6ському, бо терміни спливають, як і Резервний фонд в Україні!! Щетельней треба…
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07.06.2026 22:26 Ответить
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07.06.2026 21:39 Ответить
Тiпо, гайда у вирiй пiсля незабутнього напасу.
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07.06.2026 22:08 Ответить
З корупцією все гаразд, цвіте і пахне на усіх рівнях. От з боротьбою з нею не дуже.
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07.06.2026 21:42 Ответить
Хто призначив Фьодорова? Навіщо і за що? За есь час президенства Зєлєнского всі його призначенці виявились корумпованими **********. Інших зє не призначає. Інші йому не потрібні. Цей теж такий же самий як Рєзнік(ов) та Умєров.
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07.06.2026 21:49 Ответить
 
 