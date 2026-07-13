Зеленский снова меняет правительство: кто станет премьером? // Без цензуры. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский готовит очередную перестановку в Кабинете Министров.

Юлию Свириденко могут заменить, а среди потенциальных кандидатов на пост премьера называют главу "Нафтогаза" Сергея Корецкого, Дениса Шмыгаля и мэра Харькова Игоря Терехова.

Параллельно обсуждаются возможные кадровые перестановки в Минобороны, МВД и посольстве Украины в США.

Марина Данилюк-Ярмолаева анализирует, почему Банковая заговорила о смене правительства именно в преддверии осени и сложной зимы, как на это влияют угрозы для энергетики, проблемы мобилизации и отказ от сценария досрочных выборов. И главное — способна ли новая конфигурация Кабмина преодолеть государственный кризис, если ключевые решения и в дальнейшем будут приниматься на Банковой.

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