Зеленский снова меняет правительство: кто станет премьером? // Без цензуры. ВИДЕО
Президент Владимир Зеленский готовит очередную перестановку в Кабинете Министров.
Юлию Свириденко могут заменить, а среди потенциальных кандидатов на пост премьера называют главу "Нафтогаза" Сергея Корецкого, Дениса Шмыгаля и мэра Харькова Игоря Терехова.
Параллельно обсуждаются возможные кадровые перестановки в Минобороны, МВД и посольстве Украины в США.
Марина Данилюк-Ярмолаева анализирует, почему Банковая заговорила о смене правительства именно в преддверии осени и сложной зимы, как на это влияют угрозы для энергетики, проблемы мобилизации и отказ от сценария досрочных выборов. И главное — способна ли новая конфигурация Кабмина преодолеть государственный кризис, если ключевые решения и в дальнейшем будут приниматься на Банковой.
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