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Новости Видео Без цензуры Свириденко уходит с поста премьера
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Зеленский снова меняет правительство: кто станет премьером? // Без цензуры. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский готовит очередную перестановку в Кабинете Министров.

Юлию Свириденко могут заменить, а среди потенциальных кандидатов на пост премьера называют главу "Нафтогаза" Сергея Корецкого, Дениса Шмыгаля и мэра Харькова Игоря Терехова.

Параллельно обсуждаются возможные кадровые перестановки в Минобороны, МВД и посольстве Украины в США.

Марина Данилюк-Ярмолаева анализирует, почему Банковая заговорила о смене правительства именно в преддверии осени и сложной зимы, как на это влияют угрозы для энергетики, проблемы мобилизации и отказ от сценария досрочных выборов. И главное — способна ли новая конфигурация Кабмина преодолеть государственный кризис, если ключевые решения и в дальнейшем будут приниматься на Банковой.

Смотрите на Цензор.НЕТ.

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Автор: 

Зеленский Владимир (24806) увольнение (2698) Свириденко Юлия (515) Ермак Андрей (1668) Данилюк-Ярмолаева Марина (472)
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Топ комментарии
+4
вова поміняє всіх, тільки не невідомого вову! 😂
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13.07.2026 21:41 Ответить
+3
Якщо ЗЕлений міняє уряд, а діючий це його протекція,значить він його не задовільнив?.Не пора спросити з ЗЕбіла,що він гівно замінює на тріску,пардон,шило на мило.
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13.07.2026 21:42 Ответить
+2
Потужний Буратіна
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13.07.2026 21:41 Ответить

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