Зеленський знову міняє уряд: хто стане прем’єром? // Без цензури. ВIДЕО
Президент Володимир Зеленський готує чергове перезавантаження Кабінету Міністрів.
Юлію Свириденко можуть замінити, а серед потенційних кандидатів на посаду прем’єра називають очільника "Нафтогазу" Сергія Корецького, Дениса Шмигаля та мера Харкова Ігоря Терехова.
Паралельно обговорюють можливі кадрові перестановки в Міноборони, МВС і посольстві України у США.
Марина Данилюк-Ярмолаєва аналізує, чому Банкова заговорила про зміну уряду саме напередодні осені та складної зими, як на це впливають загрози для енергетики, проблеми мобілізації та відмова від сценарію швидких виборів. І головне — чи здатна нова конфігурація Кабміну подолати державну кризу, якщо ключові рішення й надалі ухвалюватимуться на Банковій.
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