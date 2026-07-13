Зеленський знову міняє уряд: хто стане прем’єром? // Без цензури. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський готує чергове перезавантаження Кабінету Міністрів.

Юлію Свириденко можуть замінити, а серед потенційних кандидатів на посаду прем’єра називають очільника "Нафтогазу" Сергія Корецького, Дениса Шмигаля та мера Харкова Ігоря Терехова.

Паралельно обговорюють можливі кадрові перестановки в Міноборони, МВС і посольстві України у США.

Марина Данилюк-Ярмолаєва аналізує, чому Банкова заговорила про зміну уряду саме напередодні осені та складної зими, як на це впливають загрози для енергетики, проблеми мобілізації та відмова від сценарію швидких виборів. І головне — чи здатна нова конфігурація Кабміну подолати державну кризу, якщо ключові рішення й надалі ухвалюватимуться на Банковій.

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