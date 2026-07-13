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Новини Відео Без цензури Свириденко йде з посади прем’єра
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Зеленський знову міняє уряд: хто стане прем’єром? // Без цензури. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський готує чергове перезавантаження Кабінету Міністрів.

Юлію Свириденко можуть замінити, а серед потенційних кандидатів на посаду прем’єра називають очільника "Нафтогазу" Сергія Корецького, Дениса Шмигаля та мера Харкова Ігоря Терехова.

Паралельно обговорюють можливі кадрові перестановки в Міноборони, МВС і посольстві України у США.

Марина Данилюк-Ярмолаєва аналізує, чому Банкова заговорила про зміну уряду саме напередодні осені та складної зими, як на це впливають загрози для енергетики, проблеми мобілізації та відмова від сценарію швидких виборів. І головне — чи здатна нова конфігурація Кабміну подолати державну кризу, якщо ключові рішення й надалі ухвалюватимуться на Банковій.

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Автор: 

Зеленський Володимир (28331) звільнення (2776) Свириденко Юлія (985) Єрмак Андрій (1784) Данилюк-Ярмолаєва Марина (478)
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Топ коментарі
+4
вова поміняє всіх, тільки не невідомого вову! 😂
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13.07.2026 21:41 Відповісти
+3
Якщо ЗЕлений міняє уряд, а діючий це його протекція,значить він його не задовільнив?.Не пора спросити з ЗЕбіла,що він гівно замінює на тріску,пардон,шило на мило.
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13.07.2026 21:42 Відповісти
+2
Потужний Буратіна
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13.07.2026 21:41 Відповісти

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